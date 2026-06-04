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Feriadão em SP: programação cultural e eventos para aproveitar o descanso em São Paulo

Cultura E Lazer News

Feriadão em SP: programação cultural e eventos para aproveitar o descanso em São Paulo
São PauloFeriadão Em SPProgramação Cultural
📆6/4/2026 9:10 AM
📰exame
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A cidade de São Paulo oferece uma programação cultural e eventos para aproveitar o descanso durante o Feriadão em SP. A Capital paulista reúne uma agenda intensa de shows, exposições, feiras culturais, festas juninas e espetáculos teatrais para todos os gostos.

A cidade de São Paulo reúne uma programação variada com música, teatro, exposições , festas juninas e eventos gratuitos para todos os públicos durante o Feriadão em SP.

A Capital paulista oferece uma agenda intensa de shows, exposições, feiras culturais, festas juninas e espetáculos teatrais para todos os gostos. Além disso, a cidade oferece opções de lazer perfeitas para entrar no clima do Mundial, como a exposição 'Vivian Caccuri – Pele Azul' e a clássica obra de William Shakespeare interpretada por Dan Stulbach

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