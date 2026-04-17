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Felipe Schmidt presta emocionante homenagem ao pai, Oscar Schmidt, após sua morte

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Felipe Schmidt presta emocionante homenagem ao pai, Oscar Schmidt, após sua morte
Oscar SchmidtFelipe SchmidtBasquete
📆4/17/2026 8:28 PM
📰CNNBrasil
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Filho de Oscar Schmidt publica homenagem nas redes sociais após a morte do ícone do basquete, pedindo respeito ao luto da família e celebrando o legado deixado pelo "Mão Santa".

O mundo do esporte lamenta profundamente a partida de Oscar Schmidt , um ícone do basquete brasileiro e mundial, cujo falecimento foi confirmado nesta sexta-feira, 17 de maio, aos 68 anos. A notícia, que abalou fãs e admiradores, gerou uma onda de comoção e homenagens nas redes sociais, onde o legado de 'Mão Santa' é celebrado com admiração e saudade. Seu filho, Felipe Schmidt , expressou a dor e o impacto dessa perda irreparável em uma emocionante publicação, pedindo respeito e privacidade para a família neste momento de luto profundo.

'Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai. Hoje não está sendo um dia fácil', escreveu Felipe, descrevendo o vazio deixado pela ausência paterna e a dificuldade em lidar com a dor.

A publicação de Felipe Schmidt, compartilhada em seu perfil no Instagram, tornou-se um ponto de encontro para aqueles que desejam expressar suas condolências e relembrar a trajetória extraordinária de Oscar Schmidt. O texto, carregado de emoção, detalha o processo de luto e a esperança de que o tempo amenize o sofrimento. 'Um vazio se cria dentro de você, você fica sem chão, e parece que um pedaço de você foi arrancado. Mas o tempo cura tudo, e essa dor vai ficar mais fácil de lidar', desabafou. Felipe fez um apelo para que a família receba o espaço necessário para vivenciar este momento de dor, ao mesmo tempo em que incentivou a celebração da vida vibrante e inspiradora de seu pai, tanto dentro quanto fora das quadras.

Oscar Schmidt não foi apenas um jogador excepcional, mas também um embaixador do esporte e um exemplo de perseverança e dedicação. Sua carreira nos Jogos Olímpicos é marcada pela conquista de feitos históricos, incluindo a marca de mais de 1.000 pontos na competição, um feito inédito e que o consagrou como um dos maiores cestinhas de todos os tempos. A honra de integrar os prestigiados Hall da Fama da Fiba e da NBA atesta a magnitude de sua contribuição para o basquete global. Felipe Schmidt destacou o impacto indelével de seu pai no esporte e na vida pessoal. 'Ele foi um herói e deixou um legado no basquete que poucos alcançaram', afirmou, ressaltando a admiração que Oscar despertava em diversas gerações.

Em uma mensagem direcionada diretamente ao pai, Felipe expressou a profundidade de seu amor e gratidão. 'Pai, vou sentir a sua falta. Vou honrar tudo o que você me ensinou a ser como homem e tentar ser ao menos 10% do ser humano que você foi. Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer', declarou, eternizando a memória de um pai, herói e mentor.

O legado de Oscar Schmidt transcende os números e as estatísticas; ele representa a paixão pelo esporte, a superação de limites e a inspiração para inúmeros jovens atletas que sonham em seguir seus passos. Sua influência reverberará por muitas gerações, consolidando sua posição como uma lenda inesquecível do basquete brasileiro e mundial. A notícia de sua partida deixa uma lacuna no esporte, mas sua memória e seus feitos permanecerão para sempre

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