Feito Pipa conquista prêmios no Festival de Guadalajara e segue em alta no cenário internacional

O filme brasileiro Feito Pipa, dirigido por Allan Deberton, foi premiado na 41ª edição do Festival de Guadalajara, no México, com os prêmios de Melhor Filme e Melhor Interpretação para Teca Pereira e Yuri Gomes. A obra, que aborda temas como amadurecimento, pertencimento e afeto, segue em alta no cenário internacional, com uma nova apresentação marcada para o 26º FICPV - Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta.

O filme brasileiro Feito Pipa continua a colher elogios e prêmios no cenário internacional, consolidando-se como uma das produções mais aclamadas do cinema nacional nos últimos tempos.

Neste sábado (25), a obra de Allan Deberton conquistou dois importantes prêmios na 41ª edição do Festival de Guadalajara, no México: Melhor Filme e Melhor Interpretação para os atores Teca Pereira e Yuri Gomes. O júri destacou a magia, a inocência e o amor presentes na narrativa, além de ressaltar a construção de uma história universal a partir de uma perspectiva queer.

O filme foi elogiado pelo design de produção, pelas atuações e pela cinematografia, que convidam o público a refletir sobre a importância de criar espaços seguros para identidades LGBTQ+ e para as pessoas que amamos. Feito Pipa foi exibido na seção Maguey, que reúne longas-metragens de ficção e documentários que abordam temas relacionados à comunidade queer.

A produção brasileira segue em alta, com uma nova apresentação marcada para esta segunda-feira (27), quando abrirá o 26º FICPV - Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, também no México. Esses reconhecimentos se somam a outros prêmios já conquistados pelo filme, como o Crystal Bear de Melhor Filme e o Grande Prêmio do Júri Internacional na categoria Generation Kplus, no Festival de Berlim.

A seção Generation, uma das mais prestigiadas do evento, destacou a força narrativa e a sensibilidade da obra, além de elogiar as atuações do elenco, especialmente Yuri Gomes e Teca Pereira, e a construção do personagem principal. Feito Pipa conta a história de Gugu (Yuri Gomes), um menino que sonha em se tornar jogador de futebol e vive com a avó Dilma (Teca Pereira), que o cria com amor e liberdade.

Quando a saúde da idosa começa a se deteriorar, Gugu tenta esconder a situação para não ser separado dela e ter que morar com o pai, interpretado por Lázaro Ramos. Rodado em Quixadá, no interior do Ceará, o filme explora temas como amadurecimento, pertencimento e afeto, com uma narrativa sensível e comovente.

O diretor Allan Deberton revelou em entrevista à Variety que a escolha do protagonista foi um dos maiores desafios do projeto, com mais de 600 crianças testadas até a seleção de Yuri Gomes. O roteiro, assinado por Deberton e André Araújo, foi inspirado em memórias pessoais da infância de ambos em Russas, no Ceará. Ambos foram criados principalmente pelas avós e se sentiam 'fora do lugar' durante a infância, experiência que influenciou a construção da narrativa.

O filme é uma celebração do afeto e da resiliência, mostrando como o amor e a liberdade podem moldar a vida de uma criança, mesmo em meio a desafios e adversidades





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