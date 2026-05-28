Feira do Livro em São Paulo: evento gratuito reúne mais de 160 expositores e 107 autores

A Feira do Livro de São Paulo acontece entre 30 de maio e 7 de junho na Praça Charles Miller, com entrada gratuita. O evento reúne mais de 160 expositores e 107 autores, com forte presença latino-americana. É uma oportunidade de negócios para o mercado editorial.

A Feira do Livro de São Paulo , um dos eventos literários mais aguardados do ano, ocorre entre 30 de maio e 7 de junho na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu.

Com entrada gratuita, a programação se estende por nove dias e reúne mais de 160 expositores, entre editoras e livrarias, e 107 autores nacionais e internacionais. O evento, que começou em 2022, se consolidou como uma importante plataforma para lançamentos e encontros entre escritores e leitores.

Além de ser um grande acontecimento cultural, a Feira do Livro é vista como uma oportunidade de negócios para o mercado editorial, com editoras ampliando investimentos em vendas diretas e na promoção de novas obras. Os estandes ocupam uma área de 15 mil metros quadrados, e a programação oficial se divide entre o Palco da Praça, o Auditório Armando Nogueira, dentro do estádio, e o espaço Rebentos, dedicado ao público infantil.

Há também três Tablados Literários espalhados pela praça, com debates gratuitos sobre cultura popular, espiritualidade e literatura contemporânea. Nesta quinta edição, destaca-se a forte presença de autores latino-americanos, como a chilena Daniela Catrileo, indígena mapuche autora do premiado romance 'Chilco', e o colombiano Mario Mendoza, que lança no Brasil o suspense 'Bogotá', com um olhar impiedoso sobre a capital colombiana.

O diretor geral da feira, Paulo Werneck, explica que, embora o formato dos festivais literários seja anglo-saxão, a Feira do Livro se filia mais ao universo latino, da mistura. Ele também ressalta que a viagem de autores latino-americanos é mais barata, o que facilita a participação. Ana Carolina Fontoura, diretora de marketing da Planeta, que edita o selo Tusquets, afirma que Mendoza tem potencial para se tornar best-seller no Brasil.

Ela destaca que a feira ajuda a dar visibilidade a autores que têm mais dificuldade de chegar ao público, e que o investimento da editora no evento vem aumentando ano a ano, assim como o faturamento do estande. Além de Mendoza, a Planeta traz o nigeriano Chukwuebuka Ibeh, autor de 'Bênçãos', um romance de formação LGBT. Outras editoras também apostam na feira. Alexandre Dórea Ribeiro, publisher da DBA, espera faturar mais este ano.

Além de Catrileo, a DBA leva a paulistana Lilian Sais, que lança 'As regras', romance que rememora a relação de seu pai com o futebol e as Copas do Mundo. Ribeiro destaca o poder da feira em trazer visibilidade para os autores e tornar os livros mais conhecidos. Ele descreve o evento como um happening, um lugar para passear com a família e o cachorro, além de assistir a palestras interessantes.

Para ele, a Feira do Livro é uma oportunidade de negócios, onde o editor pode mostrar ao público quem faz os livros, muitas vezes vendendo-os pessoalmente no estande. A feira, que não cobra ingresso, atrai um público diverso e interessado em diferentes temas, consolidando-se como um calendário fixo no mercado editorial brasileiro





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