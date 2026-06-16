Feira das figurinhas: figurinha dourada de Messi chega a US$ 140 em Buenos Aires

A rara figurinha dourada de Lionel Messi para a Copa do Mundo 2026 se tornou um objeto de desejo intenso em Buenos Aires, refletindo a idolatria pelo astro argentino em sua última Copa. Com preços de revenda astronômicos e uma economia paralela aquecida, colecionadores de todas as idades se reúnem no Parque Rivadavia para trocas e negociações, enquanto a escassez nos kioscos eleva o custo dos pacotes comuns.

A febre das figurinhas da Copa do Mundo em Buenos Aires atinge novos patamares com a rara figurinha dourada de Lionel Messi sendo vendida por até US$ 140 no mercado paralelo .

Com pacotes regulares custando US$ 1,40, a busca pela valiosa figurinha reflete a idolatria por Messi em sua última Copa. A escassez e o aumento de preços levam colecionadores a trocas e negociações intensas nos parques da cidade.

Milhares de crianças e adultos se reúnem todos os fins de semana, no Parque Rivadavia, um parque histórico no centro de Buenos Aires, onde colecionadores trocam selos, moedas e, agora, figurinhas da Panini para completar seus álbuns com os rostos de todos os jogadores que representam as 48 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026. Franco Logiurato, de 14 anos, já completou seu álbum, mas ainda busca a figurinha dourada de Messi.

O álbum deste ano possui espaços para 980 figurinhas, e a fabricante italiana oferece outras 20 figurinhas colecionáveis raras com os jogadores mais populares, cada uma disponível nas versões roxa, bronze, prata e dourada. A febre pelas figurinhas ajudou a provocar escassez e a elevar os preços. A Panini recomenda que os pacotes com sete figurinhas sejam vendidos por cerca de US$ 1,40, mas os kioscos chegam a cobrar até US$ 2,10 por cada pacote.

Tomás Mingrone, de 25 anos, compra, vende e troca figurinhas repetidas nos fins de semana, transformando a atividade em uma mini economia. Ele consegue identificar pacotes com figurinhas extras e os vende fechados por US$ 17,49 cada. Mingrone já abriu cerca de 20 mil pacotes e encontrou apenas duas versões douradas de Messi. Santiago Arce, de 22 anos, foi um dos poucos sortudos a encontrar a figurinha dourada e a oferece à venda por US$ 140.

Para consegui-la, trocou quatro figurinhas extras muito disputadas - Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Mohamed Salah e Jude Bellingham - além de 10 brilhantes e 25 comuns. Messi, que se prepara para sua sexta e última Copa do Mundo, afirmou que seus filhos também estão empenhados em completar seus próprios álbuns. A procura massiva por essa figurinha simboliza a despedida do ídolo argentino e transforma um simples hobby em um fenômeno econômico e cultural nas ruas de Buenos Aires





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