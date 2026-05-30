Feijoada: uma tradição cultural que remonta ao coração da culinária brasileira

Feijoada: uma tradição cultural que remonta ao coração da culinária brasileira
📆5/30/2026 4:17 PM
📰cartacapital
A feijoada é um prato perfeito para o sábado, carregando consigo uma tradição cultural que remonta ao coração da culinária brasileira. Pensando em tornar o almoço do seu fim de semana ainda mais gostoso, separamos seis receitas para preparar essa deliciosa comida.

Aqui estão algumas dicas para preparar uma feijoada autêntica e saborosa. Deixe o feijão-preto de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o feijão-preto e cubra com água.

Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão. Coloque o bacon em uma frigideira e leve ao fogo médio. Frite até dourar. Transfira para um recipiente e reserve.

Depois, na mesma panela, disponha a linguiça e o paio e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve. Após cozinhar o feijão-preto, aguarde a pressão da panela sair e coloque o bacon e as linguiças na panela. Na mesma frigideira usada para fritar a linguiça, o paio e o bacon, disponha o alho e as folhas de louro e leve ao fogo médio até dourar.

Despeje a mistura na panela de pressão, tampe e cozinhe por mais 5 minutos após iniciar a pressão. Sirva com a cebolinha.

Além disso, também podemos preparar uma feijoada com linguiça vegetal e tofu. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a linguiça vegetal e o tofu e refogue até dourar.

Junte o cogumelo shitake e o tomate e cozinhe por mais 4 minutos. Adicione o feijão-preto e tempere com sal, páprica defumada, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture e cozinhe até o caldo engrossar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Outra opção é preparar uma feijoada com mandioquinhas, chuchu e abóbora-cabotiá. 2 mandioquinhas descascadas e picadas, 1 chuchu descascado e cortado em cubos, 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos. Deixe o feijão-preto de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Transfira para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após iniciar a pressão.

Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e frite até dourar. Acrescente o salsão e a linguiça calabresa e refogue por 3 minutos.

Acrescente o restante dos ingredientes e o feijão-branco cozido com o caldo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida

