Federação formada por PT, PCdoB e PV pede à STF suspender a Lei da Doisimetria - Davi Alcolumbre separa veto de Lula em partes

A federação formada por PT, PCdoB e PV pede à Supremo Tribunal Federal (STF) que suspenda a Lei da Doisimetria, alegando que cada um dos Poderes não pode exorbitar seus limites e destacando que a Constituição não permite que o Legislativo altere o conteúdo de um veto determinado pelo presidente da República.

Em seu pedido para que o STF suspenda a lei da doisimetria , a federação formada por PT, PCdoB e PV alega que cada um dos Poderes não pode exorbitar seus limites e destaca que a Constituição não permite que o Legislativo altere o conteúdo de um veto determinado pelo presidente da República.

O argumento é uma resposta à manobra inovadora do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, de fatiar o veto apreciado e derrubado pelos parlamentares na semana passada. As legendas classificaram a votação como atípica. Na avaliação das siglas, Alcolumbre adotou uma ferramenta inusitada de separar um veto integral de Lula em parte. A avaliação é que o dispositivo deveria ter sido aceito ou derrubado integramente.

Em nota, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, classificou a Lei da Dosimetria como retrocesso contra a democracia.

'A proposta representa um retrocesso no enfrentamento aos crimes contra a democracia e aos crimes gravíssimos, já que as investigações apontaram provas irrefutáveis de que houve um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-president Geraldo Alckmin e o então presidente do TSE, Alexandre de Moraes'.textbf





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