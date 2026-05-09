Federação de Futebol do Irã confirma participação em Copa do Mundo de 2026 com restrições

A Federação de Futebol da República Islâmica do Irã anunciou que irá disputar a Copa do Mundo de 2026, mas com restrições impostas aos países anfitriões, Estados Unidos, México e Canadá. Inclui possíveis limitações relacionadas a vistos, comissão técnica, bandeira, hino e segurança.

A Federação de Futebol da República Islâmica do Irã confirmou nesse sábado que irá participar da Copa do Mundo de 2026 com restrições aos países anfitriões, Estados Unidos, México e Canadá.

Entre as condições apresentadas pelos iranianos estão a concessão de vistos, respeito à comissão técnica da seleção, à bandeira do país e ao hino nacional durante o torneio, além de segurança reforçada em aeroportos, hotéis e nos trajetos até aos estádios. A federação iraniana considera participação no torneio, mas sem abrir mão de suas crenças, cultura e convicções.

No mês passado, as autoridades de fronteira do Canadá negaram a entrada do presidente da federação, Mehdi Taj, alegando conexão com a Guarda Revolucionária Islâmica, que o Canadá classificou como 'grupo terrorista' em 2024





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