Federação da Esperança pede suspensão de perfil de IA 'Dona Maria' no TSE

Partidos PT, PV e PCdoB acionam a Justiça Eleitoral contra perfis nas redes sociais que usam personagem criada por inteligência artificial para atacar Lula e a esquerda. A federação alega disseminação de notícias falsas e propaganda política ilícita.

A Federação Brasil da Esperança, composta pelos partidos PT, PV e PCdoB, acionou o Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) com um pedido urgente de suspensão e remoção de perfis digitais que utilizam a imagem de uma personagem criada por inteligência artificial, conhecida como ' Dona Maria '.

A representação, protocolada na última quarta-feira, 22 de maio, visa interromper a disseminação de conteúdo considerado ofensivo e desinformativo direcionado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a figuras proeminentes da esquerda política. A personagem, representada como uma senhora idosa de origem negra, ganhou notoriedade em diversas plataformas de mídia social, incluindo Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e X (antigo Twitter), acumulando um número significativo de seguidores e visualizações.

A preocupação central da federação reside na potencial capacidade desse perfil artificial de influenciar a opinião pública através da propagação de notícias falsas e ataques pessoais, especialmente em um contexto eleitoral sensível. A ação judicial argumenta que, embora a conta tenha inicialmente reconhecido a natureza artificial da personagem, essa informação foi subsequentemente obscurecida, levando muitos usuários a acreditar que 'Dona Maria' é uma pessoa real expressando suas opiniões.

Essa ambiguidade, segundo os advogados da federação, configura uma estratégia deliberada para enganar o público e amplificar a disseminação de desinformação. A representação detalha exemplos específicos de conteúdo problemático publicado pelo perfil 'Dona Maria'. Entre eles, destacam-se alegações falsas sobre a implementação de impostos sobre catadores de materiais recicláveis, citações distorcidas atribuídas ao presidente Lula e ataques diretos ao ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência.

Os partidos argumentam que essas informações imprecisas e descontextualizadas visam minar a credibilidade do governo atual e promover uma narrativa favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. A federação enfatiza que o perfil opera como uma ferramenta de propaganda política, utilizando o anonimato para disseminar inverdades e difamações, enquanto simultaneamente elogia figuras políticas de oposição.

Além disso, a representação aponta para possíveis motivações econômicas por trás da criação e manutenção do perfil. O administrador da página teria admitido ter recebido diversas propostas de monetização, especialmente de empresas de apostas online, e posteriormente passou a oferecer parcerias para divulgação de produtos e serviços, incluindo cursos sobre inteligência artificial e automação para Instagram. Essa combinação de elementos políticos e comerciais, segundo a federação, reforça a natureza ilícita e prejudicial do perfil 'Dona Maria'.

A Federação Brasil da Esperança solicita ao TSE uma série de medidas para conter a disseminação de conteúdo falso e proteger a integridade do processo democrático. Além da suspensão imediata e da remoção dos perfis 'Dona Maria' em todas as plataformas de mídia social, os partidos pedem que o conteúdo publicado seja declarado ilícito e que sejam investigadas as possíveis responsabilidades do criador e administrador da página, identificado como Daniel Cristiano.

A federação também busca que o TSE determine a identificação completa do responsável pelo perfil, a fim de responsabilizá-lo por eventuais crimes cometidos através da plataforma. A ação judicial ressalta a importância de combater a desinformação e a manipulação da opinião pública, especialmente em um período de polarização política e crescente utilização de tecnologias como a inteligência artificial.

A federação argumenta que a proliferação de perfis falsos e a disseminação de notícias falsas representam uma ameaça à democracia e à confiança dos cidadãos nas instituições. A resposta de Daniel Cristiano à ação da federação, expressa em um vídeo publicado em suas redes sociais, foi de crítica e desdém, classificando a medida como um ato de 'desespero'.

No entanto, a federação mantém sua posição de que a ação judicial é necessária para proteger a integridade do debate público e garantir a lisura do processo democrático





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