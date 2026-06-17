Fed mantém juros nos EUA e Warsh sinaliza postura hawkish

O Federal Reserve manteve os juros entre 3,50% e 3,75% pela quarta vez consecutiva, e o presidente Kevin Warsh afirmou que a única alternativa discutida foi a manutenção da taxa. As projeções indicam possibilidade de novas altas, gerando reação nos mercados.

O Federal Reserve (Fed) decidiu manter a taxa básica de juros dos Estados Unidos entre 3,50% e 3,75% pela quarta reunião consecutiva, encerrada nesta quarta-feira, 17 de junho de 2026.

A decisão, amplamente esperada pelo mercado, foi acompanhada de declarações do presidente do Fed, Kevin Warsh, que indicaram uma postura mais rígida (hawkish) da autoridade monetária. Durante sua primeira coletiva de imprensa como chairman, Warsh afirmou que a manutenção dos juros foi a única alternativa discutida pelos dirigentes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), descartando qualquer debate sobre cortes ou elevações imediatas. Houve apenas uma proposta na mesa, disse Warsh, enfatizando que nenhuma outra opção foi considerada.

A declaração ganhou relevância por vir acompanhada das novas projeções econômicas do Fed, que reforçaram a percepção de que o banco central norte-americano segue mais focado em combater a inflação do que em estimular o crescimento. O chamado dot plot, gráfico que reúne as estimativas individuais dos membros do Fomc, revelou uma divisão: oito integrantes projetam a manutenção dos juros entre 3,50% e 3,75% até o fim de 2026, enquanto a maioria dos demais prevê taxas entre 4% e 4,25%.

Nove membros indicaram ao menos uma alta de juros no horizonte, sinalizando que o aperto monetário pode não ter terminado. A mediana das projeções para a taxa básica ao final de 2026 subiu para 3,8%, ante 3,4% na estimativa anterior, e as previsões de inflação também foram elevadas para 2026 e 2027. Especialistas interpretaram o conjunto de sinais como uma postura mais conservadora do que o esperado.

Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, destacou que a coletiva reforçou a leitura hawkish do Fed: Warsh foi mais conservador do que o previsto, sem dar pistas sobre cortes, indicando que inflação e atividade econômica ainda dificultam qualquer flexibilização monetária. William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, acrescentou que o tom mais duro ficou evidente tanto nas declarações quanto nas projeções: o gráfico de pontos mostrou uma visão muito mais hawkish, com nove membros projetando ao menos uma alta de juros, deixando claro que os dirigentes seguem preocupados com a inflação.

A reação dos mercados foi imediata: os rendimentos dos títulos do Tesouro americano avançaram, o dólar se fortaleceu frente a outras moedas e as bolsas passaram a operar em queda. A decisão ocorre em meio ao acordo para o fim da guerra no Irã após quatro meses, contexto que adiciona incertezas à economia global.

Warsh afirmou que a conjuntura atual exige menos sinalizações e mais foco nos indicadores econômicos, sinalizando que o Fed continuará monitorando dados antes de qualquer mudança na política monetária





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