FBI cumpre mandado de busca na casa de atirador que atacou agente do Serviço Secreto em Washington

Agente do Serviço Secreto foi alvo de disparos em Washington D.C. durante evento com a presença de Donald Trump e Melania Trump. Suspeito preso e acusado de agressão e tentativa de homicídio.

Uma operação de busca e apreensão foi conduzida pelo Federal Bureau of Investigation ( FBI ) neste domingo, 26 de maio, na residência de Cole Tomas Allen, o indivíduo responsável pelo ataque a um agente do Serviço Secreto no sábado, 25 de maio, em Washington D.C.

Allen, de 31 anos e residente em Torrance, Califórnia, abriu fogo com uma espingarda contra um agente do Serviço Secreto em um posto de controle de segurança estabelecido no hotel Washington Hilton. A ação imediata das forças de segurança permitiu a contenção e subsequente prisão do agressor. O incidente causou pânico e resultou na evacuação urgente do então presidente Donald Trump e da primeira-dama Melania Trump, que estavam presentes no local para um evento.

A segurança do casal foi priorizada e eles foram retirados do hotel sem ferimentos. De acordo com o procurador-geral interino dos Estados Unidos, Todd Blanche, Cole Tomas Allen enfrentará acusações formais em um tribunal federal na segunda-feira, 27 de maio. As acusações incluem agressão a um agente federal, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio contra um agente federal.

Blanche também esclareceu que, até o momento, não há evidências concretas que sugiram qualquer ligação entre o ataque e o governo do Irã, embora as investigações continuem em andamento para descartar qualquer possibilidade. As autoridades estão trabalhando diligentemente para determinar a motivação por trás do ataque e para identificar possíveis cúmplices ou conexões com grupos extremistas.

A investigação é complexa e envolve a análise de diversas fontes de informação, incluindo registros de Allen, suas atividades online e entrevistas com pessoas próximas a ele. A cooperação entre o FBI, o Serviço Secreto e a polícia de Washington D.C. é fundamental para o sucesso da investigação. As primeiras informações sobre o histórico de Cole Tomas Allen revelam que ele atuava como professor em Torrance, Califórnia.

No entanto, detalhes sobre sua vida pessoal e profissional ainda estão sendo apurados. O chefe interino da polícia de Washington, Jeffery Carroll, informou que o suspeito estava portando uma espingarda, uma pistola e diversas facas no momento da prisão. Allen foi levado a um hospital local para avaliação médica e psicológica, mas Carroll ressaltou que é prematuro determinar sua motivação para o ataque.

A polícia está analisando as publicações de Allen em redes sociais em busca de pistas que possam esclarecer suas intenções e revelar possíveis influências ideológicas. A segurança em eventos públicos e locais de grande concentração de pessoas foi reforçada em Washington D.C. e em outras cidades dos Estados Unidos após o incidente. As autoridades estão tomando medidas preventivas para evitar novos ataques e garantir a segurança da população.

A investigação continua em andamento e novas informações serão divulgadas à medida que forem confirmadas. A gravidade do ataque e a ameaça à segurança de figuras públicas importantes geraram grande preocupação e indignação em todo o país. A sociedade americana espera que os responsáveis sejam devidamente punidos e que medidas eficazes sejam implementadas para prevenir futuros incidentes





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FBI Serviço Secreto Donald Trump Washington D.C. Ataque Segurança

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump diz que jantar de correspondentes será adiado e deixa local por recomendação do Serviço SecretoLuciano marca de cabeça e se torna o terceiro maior artilheiro do clube do Morumbi na história do Campeonato Brasileiro

Read more »

Trump divulga VÍDEO que mostra homem furando segurança e sendo alvejado por agentes do Serviço SecretoAtacante marca de cabeça e se torna o terceiro maior artilheiro do clube do Morumbi na história do Campeonato Brasileiro

Read more »

Supeito de tiroteio em jantar com Trump é detido por agentes do Serviço Secreto; veja fotosIncidente ocorreu em hotel na cidade de Washington, nos EUA, na noite deste sábado, 25

Read more »

Agente do Serviço Secreto atingido durante jantar com Trump; evento interrompidoUm agente do Serviço Secreto foi atingido por disparos durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca com o presidente Donald Trump. O evento foi interrompido e Trump retirado do local. O agente está em boas condições após usar colete à prova de balas. O jantar foi adiado.

Read more »

Serviço Secreto 'fez o que deveria' em jantar com Trump, dizem ex-agentesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Trump elogia Serviço Secreto após tiroteio em jantar da Casa BrancaApós o tiroteio em um hotel durante o jantar de correspondentes da Casa Branca, o presidente Trump elogiou a atuação do Serviço Secreto, enquanto surgem questionamentos sobre a segurança do evento e o possível alvo do atirador. Investigações apontam para um ataque direcionado à administração, possivelmente incluindo o presidente.

Read more »