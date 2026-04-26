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FBI cumpre mandado de busca na casa de atirador que atacou agente do Serviço Secreto em Washington

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FBI cumpre mandado de busca na casa de atirador que atacou agente do Serviço Secreto em Washington
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📆4/26/2026 10:54 PM
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Agente do Serviço Secreto foi alvo de disparos em Washington D.C. durante evento com a presença de Donald Trump e Melania Trump. Suspeito preso e acusado de agressão e tentativa de homicídio.

Uma operação de busca e apreensão foi conduzida pelo Federal Bureau of Investigation ( FBI ) neste domingo, 26 de maio, na residência de Cole Tomas Allen, o indivíduo responsável pelo ataque a um agente do Serviço Secreto no sábado, 25 de maio, em Washington D.C.

Allen, de 31 anos e residente em Torrance, Califórnia, abriu fogo com uma espingarda contra um agente do Serviço Secreto em um posto de controle de segurança estabelecido no hotel Washington Hilton. A ação imediata das forças de segurança permitiu a contenção e subsequente prisão do agressor. O incidente causou pânico e resultou na evacuação urgente do então presidente Donald Trump e da primeira-dama Melania Trump, que estavam presentes no local para um evento.

A segurança do casal foi priorizada e eles foram retirados do hotel sem ferimentos. De acordo com o procurador-geral interino dos Estados Unidos, Todd Blanche, Cole Tomas Allen enfrentará acusações formais em um tribunal federal na segunda-feira, 27 de maio. As acusações incluem agressão a um agente federal, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio contra um agente federal.

Blanche também esclareceu que, até o momento, não há evidências concretas que sugiram qualquer ligação entre o ataque e o governo do Irã, embora as investigações continuem em andamento para descartar qualquer possibilidade. As autoridades estão trabalhando diligentemente para determinar a motivação por trás do ataque e para identificar possíveis cúmplices ou conexões com grupos extremistas.

A investigação é complexa e envolve a análise de diversas fontes de informação, incluindo registros de Allen, suas atividades online e entrevistas com pessoas próximas a ele. A cooperação entre o FBI, o Serviço Secreto e a polícia de Washington D.C. é fundamental para o sucesso da investigação. As primeiras informações sobre o histórico de Cole Tomas Allen revelam que ele atuava como professor em Torrance, Califórnia.

No entanto, detalhes sobre sua vida pessoal e profissional ainda estão sendo apurados. O chefe interino da polícia de Washington, Jeffery Carroll, informou que o suspeito estava portando uma espingarda, uma pistola e diversas facas no momento da prisão. Allen foi levado a um hospital local para avaliação médica e psicológica, mas Carroll ressaltou que é prematuro determinar sua motivação para o ataque.

A polícia está analisando as publicações de Allen em redes sociais em busca de pistas que possam esclarecer suas intenções e revelar possíveis influências ideológicas. A segurança em eventos públicos e locais de grande concentração de pessoas foi reforçada em Washington D.C. e em outras cidades dos Estados Unidos após o incidente. As autoridades estão tomando medidas preventivas para evitar novos ataques e garantir a segurança da população.

A investigação continua em andamento e novas informações serão divulgadas à medida que forem confirmadas. A gravidade do ataque e a ameaça à segurança de figuras públicas importantes geraram grande preocupação e indignação em todo o país. A sociedade americana espera que os responsáveis sejam devidamente punidos e que medidas eficazes sejam implementadas para prevenir futuros incidentes

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FBI Serviço Secreto Donald Trump Washington D.C. Ataque Segurança

 

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