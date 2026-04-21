Favoritismo de Ana Paula no BBB 26 é marcado por luto e superação

Ana Paula Renault lidera as enquetes para a final do BBB 26, mesmo após receber a notícia da morte de seu pai enquanto estava confinada no reality show.
A reta final do Big Brother Brasil 26 está movimentando intensamente as redes sociais e os portais de notícias, com a atenção do público voltada para a trajetória de Ana Paula Renault . Conforme apontam as enquetes, a participante surge como a grande favorita para conquistar o prêmio de 5,5 milhões de reais, acumulando cerca de 66% da preferência popular.
Em segundo lugar, a recreadora Milena Moreira Lages aparece com 23% das intenções de voto, seguida por Juliano Floss, que completa o pódio com 11%. É fundamental ressaltar que estas sondagens não possuem qualquer caráter oficial, servindo apenas como um termômetro das torcidas e não interferindo no resultado real, que é contabilizado exclusivamente através da plataforma Gshow. O momento de Ana Paula dentro da casa mais vigiada do país, contudo, é marcado por uma carga emocional profunda e inesperada. Após sobreviver ao último paredão contra Leandro Boneco, que foi eliminado com 52,19% dos votos, a participante recebeu a notícia do falecimento de seu pai, Gerardo Renault, aos 96 anos. A produção do programa decidiu informar a sister sobre o ocorrido, cumprindo protocolos, embora a família inicialmente preferisse que ela seguisse no confinamento sem a ciência do fato. Ao retornar do confessionário após o comunicado, Ana Paula desabafou com Juliano Floss, revelando que a experiência no reality show parecia ter perdido parte do seu propósito diante da perda familiar, gerando uma comoção generalizada entre os espectadores que acompanham o programa diariamente. Apesar da dor, a família de Ana Paula emitiu um comunicado oficial reforçando que o maior desejo de Gerardo era ver a filha concluindo sua jornada no BBB. Segundo suas irmãs, Cida e Gisele, o patriarca acompanhava o desempenho da filha pelo Globoplay mesmo durante o período em que esteve hospitalizado. Para ele, a vitória de Ana Paula representaria a realização de um sonho, funcionando como uma espécie de aposentadoria merecida pela trajetória de vida da filha. A família mantém o desejo de que a participante continue firme no jogo até a grande final, que ocorrerá na próxima terça-feira, dia 21, onde pretendem recebê-la com todo o apoio necessário. Este episódio ressalta a complexidade de manter o isolamento em um reality show sob condições emocionais extremas, onde o jogo se mistura com a vida real de maneira impactante e inesquecível para o público e os envolvidos na produção
BBB 26 Ana Paula Renault Reality Show Globo Entretenimento
Clima esquenta no BBB 26: Ana Paula e Milena em nova treta na reta finalA relação entre Ana Paula Renault e Milena se deteriorou após novas discussões no BBB 26. A briga, que começou no sábado e se estendeu para a manhã de domingo, gira em torno da torcida de Milena por Leandro Boneco em um paredão. A rivalidade se intensifica na reta final do programa, onde a disputa por uma vaga no Top 3 se torna acirrada. A enquete aponta Milena como a mais provável eliminada, com Leandro Boneco também em risco. O público votará no gshow para definir quem sai, com pesos diferentes para votos únicos e da torcida.
BBB 26: Ana Paula e Milena rompem na reta final: 'Cada um por si'
BBB 26: web se divide após discussão entre Milena e Ana Paula
Enquete ‘BBB 26’: nova parcial aponta eliminado de hoje após briga entre Ana Paula e MilenaDepois de trocarem de farpas na noite de sábado, as sisters voltam a discutir na manhã deste domingo
Rompimento na reta final: Ana Paula Renault e Milena entram em guerra no BBB 26A aliança entre Ana Paula Renault e Milena no Big Brother Brasil 26 chega ao fim após uma discussão acalorada. Troca de acusações e promessas de rivalidade marcam a ruptura às vésperas da reta final do programa.
Treta Escalada no BBB 26: Ana Paula e Milena Confirmam Relação Destruída na Reta FinalAna Paula Renault e Milena trocam novas farpas no BBB 26, confirmando o fim da relação e a disputa individual na reta final. O paredão da vez, que definirá um dos finalistas, tem a votação acirrada entre Milena e Leandro Boneco, com Ana Paula em menor risco.
