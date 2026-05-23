Faustão e a volta à televisão: filho comenta sobre a possibilidade e sugere caminhos no digital

O apresentador Faustão está afastado da televisão desde maio de 2023. O filho, João Silva, comenta sobre a possibilidade de seu pai voltar às telinhas e sugere que ele explore o mercado digital.

Faustão , o apresentador de televisão , está afastado da televisão desde maio de 2023. O último trabalho dele foi na Band, onde trabalhou ao lado do filho, João Silva , que comentou a possibilidade do pai voltar às telinhas.

João afirmou que Faustão está se condicionando fisicamente para tomar uma decisão sobre sua volta à televisão. Ele acredita que Faustão pode estranhar a mudança no mercado da televisão, pois o cenário mudou muito e ele não teria mais o mesmo orçamento e liberdade que tinha antes. O filho de Faustão também sugere que trabalhar com internet pode ser uma possibilidade para o pai. João disse que seu sonho é que Faustão faça algo no digital, algo que ele goste.

Ele acredita que o mercado digital oferece mais liberdade e autonomia para os artistas





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