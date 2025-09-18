Um homem fantasiado de Chaves foi detido com drogas em Miguel Pereira (RJ) e a história viralizou nas redes sociais. Tambenhe, a matéria aborda a notícia sobre a assumção de Antônio Grassi na presidência da nova empresa pública de cultura e turismo de Maricá, a história de Laura Coldman sobre a concepção de seu filho Calum com um doador de esperma e o retorno de um adolescente que sofreu um ataque de tubarão à praia do incidente.

Um homem fantasiado de Chaves foi detido com drogas em Miguel Pereira (RJ). O ocorrido aconteceu na última sexta-feira (12) e se popularizou nas redes sociais nesta semana. Em um vídeo, o jovem de 24 anos aparece algemado, imitando os gestos do personagem, chutando o chão, enquanto é conduzido por um agente da Operação Segurança Presente. Ele estava em um ônibus alternativo da linha Japeri x Arcozelo quando foi parado em uma fiscalização de rotina.

O figurino chamou a atenção dos agentes, e durante a abordagem, o homem admitiu estar transportando drogas para uso pessoal. O rapaz entregou dois cigarros artesanais de erva seca, aparentemente maconha, que foram encaminhados para perícia. Em notícias separadas, Antônio Grassi assumiu a presidência da nova empresa pública de cultura e turismo de Maricá. Ex-presidente da Funarte e ex-diretor do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o ator liderará a recém-criada MARÉ, empresa pública com o objetivo de impulsionar a cultura e o turismo em Maricá, com foco em âmbito nacional e internacional.A matéria também aborda a história de Laura Coldman, mãe de Calum, que contou como concebeu seu filho após um encontro com um doador de esperma. Em depoimento, Laura revelou que o doador a conduziu ao porão de sua residência, onde acabou se inseminando. Ela alegou ter esperado 20 minutos no sofá antes de retornar para casa. Para além disso, a matéria menciona que um adolescente que perdeu uma perna e uma mão em um ataque de tubarão retornou à praia onde ocorreu o incidente trágico. ausgesucht wurden auch weitere Themen, wie zum Beispiel, der Stellenwechsel im Bereich Handel im Amazonas, die Versueilung des Recettescentragetisches trotz politischen Aufschiss, die Entscheidung der Comerciários das Lojas Americanas do Rio de Janeiro, die Folgerung der Entsorgungskommission, und die Auswirkungen der Mietpreisen in großen Städten.





