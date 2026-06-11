Fan Fest Energia Para Torcer Transforma Niterói em Palco de Música e Futebol durante a Copa do Mundo

O evento Energia Para Torcer, realizado no Caminho Niemeyer, oferece transmissões ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira acompanhadas de shows de grandes artistas como Ludmilla, Thiaguinho e Belo.

A cidade de Niterói prepara-se para se tornar o epicentro da celebração esportiva e cultural com a realização do Energia Para Torcer , um projeto ambicioso que visa fundir a paixão nacional pelo futebol com a vibração da música brasileira.

Localizado no emblemático Caminho Niemeyer, o evento transforma a região em uma imensa arquibancada a céu aberto, proporcionando aos torcedores a oportunidade de acompanhar as partidas da Seleção Brasileira em um ambiente de festa e euforia. O idealizador do projeto, Péricles Mecenas, destaca que a iniciativa nasceu com o propósito fundamental de criar um ponto de encontro onde a música, o esporte e a celebração coletiva pudessem coexistir, refletindo a alma do povo brasileiro durante a Copa do Mundo.

A experiência é projetada para ir muito além de uma simples transmissão de jogos, buscando envolver o público em uma imersão completa de entretenimento e patriotismo. A programação musical é um dos grandes atrativos do evento, contando com nomes de peso do cenário artístico nacional. A abertura será marcada pela energia de Ludmilla, prometendo elevar a temperatura do público logo no início da competição.

Ao longo do torneio, outras estrelas como Thiaguinho, no dia 19, e Ferrugem, no dia 24, subirão ao palco para garantir que a trilha sonora da torcida seja inesquecível. Além disso, o dia 29 de junho, data crucial para as oitavas de final, contará com a voz marcante do cantor Belo, em uma data pensada especialmente para celebrar a possível classificação do Brasil, transformando a expectativa do jogo em um clima de decisão e festa absoluta.

Para completar a atmosfera festiva, o evento contará com a presença de DJ Marlboro, Monobloco e a icônica Furacão 2000, garantindo a diversidade de ritmos que caracteriza as torcidas brasileiras. Os ingressos, disponíveis via Bilheteria Digital, possuem valores dinâmicos, com lotes que variam conforme a proximidade das datas, incluindo opções solidárias mediante a doação de alimentos. No que diz respeito à infraestrutura, o Energia Para Torcer foi planejado para oferecer conforto e interatividade.

O público terá acesso a transmissões em telões de alta definição, garantindo que nenhum detalhe dos jogos seja perdido, além de diversas ativações interativas e espaços de convivência. Entre as comodidades gratuitas, destaca-se a criação de um espaço de beleza dedicado a maquiagens e penteados temáticos, permitindo que os torcedores se caracterizem com as cores da bandeira.

Haverá também pontos estratégicos para a troca de figurinhas, mantendo viva a tradição dos álbuns da Copa, e estações de recarga para celulares, essenciais para que os fãs registrem e compartilhem cada momento nas redes sociais. De acordo com Péricles Mecenas, a Copa do Mundo é o momento em que o brasileiro anseia por viver o jogo coletivamente, cantando e torcendo, e o projeto visa justamente materializar esse desejo de transformar a cidade em uma grande celebração.

A realização do evento é fruto da expertise da PECK, produtora carioca com 25 anos de história no mercado de eventos, consolidando-se como uma empresa focada na criação de experiências memoráveis por meio da música e do esporte. A PECK, sob a liderança de Péricles Mecenas e com o suporte de sua agência interna comandada por Andrea Mecenas, possui um portfólio robusto que inclui o Festival de Inverno do Rio, o 90s Festival e o Rock Brasil 40 anos.

A empresa continua em expansão, tendo levado o Festival Clássicos do Brasil para o Nordeste e planejando a turnê nacional '80 Girassóis' para 2026, em homenagem aos 80 anos de Alceu Valença. O suporte financeiro e institucional é fundamental para a viabilização do Energia Para Torcer, contando com a Enel Rio como a principal patrocinadora, empresa que investe massivamente em projetos culturais e esportivos no estado do Rio de Janeiro.

O evento também recebe o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, reafirmando o compromisso do setor público e privado com a promoção do lazer e da cultura popular





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