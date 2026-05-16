Familiar de ex-prefeito efetua disparos em condomínio e ferem vizinha em Mogi das Cruzes

Tiros embalatórios ocorrem em condomínio de alto-padrão no bairro do Rodeio, onde um homem fere vizinha e barrala os moradores. Médico e morador do local descreve a situação.

No sítio de Mogi das Cruzes, um incidente trágico chocou a comunidade neste sábado (16) quando Jean Paulo Melo, irmão do ex-prefeito Marcus Melo, iniciou uma série de disparos no interior de um condomínio de alto padrão no bairro do Rodeio.

A thíntima vítima, uma vizinha, foi baleada e transportada urgentemente ao Hospital Luzia de Pinho Melo, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência por um equipe médica liderada pelo cirurgião Gustavo Patricio, de 46 anos. Patricio, que também atua como tesoureiro da associação de moradores do condomínio, descreveu o momento como caos e confuso, relatando que após receber uma ligação do aviso do incidente, ele rapidamente socorreu a veste.

Em detalhes, Patricio informou que chegou na cena e encontrou a mulher ferida na entrada de sua residência, com um tiro que vinha aparentemente da parte traseira da casa de Melo. Enquanto a vítima era colocada no carro de um vizinho para ser levada ao hospital, novos tirou foram registrados no condomínio, adrinicionando ainda mais a tensão no lugar.

O médico, que há 18 anos trabalha no Hospital Luzia de Pinho Melo, enfatizou que agiu conforme sua formação médica e instinto de proteger os outros, apesar do risco inerente à situação. As forças de segurança, incluindo membros do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), foram deslocadas ao local e após um confronto de horas, Jean Paulo Melo foi neutralizado por meio da utilização de bombas de gás lacrimogêneo e levado para o mesmo hospital para tratamento de um ferimento no braço.

A defesa do acusado, representada pelo advogado Denis do Nascimento, afirmou aguardar a conclusão das investigações para tomar medidas legais, incluindo a realização de uma audiência de custódia. Ainda assim, a comunidade e a vítima aguardam esclarecimentos sobre as motivações por trás dos disparos e as consequências do caso





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Mogi Das Cruzes Disparos Ex-Prefeito Ferimento Condomínio

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