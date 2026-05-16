Head Topics

Familiar de ex-prefeito efetua disparos em condomínio e ferem vizinha em Mogi das Cruzes

Segurança Pública News

Familiar de ex-prefeito efetua disparos em condomínio e ferem vizinha em Mogi das Cruzes
Mogi Das CruzesDisparosEx-Prefeito
📆5/16/2026 9:22 PM
📰g1
82 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 86%

Tiros embalatórios ocorrem em condomínio de alto-padrão no bairro do Rodeio, onde um homem fere vizinha e barrala os moradores. Médico e morador do local descreve a situação.

No sítio de Mogi das Cruzes, um incidente trágico chocou a comunidade neste sábado (16) quando Jean Paulo Melo, irmão do ex-prefeito Marcus Melo, iniciou uma série de disparos no interior de um condomínio de alto padrão no bairro do Rodeio.

A thíntima vítima, uma vizinha, foi baleada e transportada urgentemente ao Hospital Luzia de Pinho Melo, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência por um equipe médica liderada pelo cirurgião Gustavo Patricio, de 46 anos. Patricio, que também atua como tesoureiro da associação de moradores do condomínio, descreveu o momento como caos e confuso, relatando que após receber uma ligação do aviso do incidente, ele rapidamente socorreu a veste.

Em detalhes, Patricio informou que chegou na cena e encontrou a mulher ferida na entrada de sua residência, com um tiro que vinha aparentemente da parte traseira da casa de Melo. Enquanto a vítima era colocada no carro de um vizinho para ser levada ao hospital, novos tirou foram registrados no condomínio, adrinicionando ainda mais a tensão no lugar.

O médico, que há 18 anos trabalha no Hospital Luzia de Pinho Melo, enfatizou que agiu conforme sua formação médica e instinto de proteger os outros, apesar do risco inerente à situação. As forças de segurança, incluindo membros do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), foram deslocadas ao local e após um confronto de horas, Jean Paulo Melo foi neutralizado por meio da utilização de bombas de gás lacrimogêneo e levado para o mesmo hospital para tratamento de um ferimento no braço.

A defesa do acusado, representada pelo advogado Denis do Nascimento, afirmou aguardar a conclusão das investigações para tomar medidas legais, incluindo a realização de uma audiência de custódia. Ainda assim, a comunidade e a vítima aguardam esclarecimentos sobre as motivações por trás dos disparos e as consequências do caso

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

Mogi Das Cruzes Disparos Ex-Prefeito Ferimento Condomínio

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Adolescente palestino de 15 anos é morto por tiros de soldados israelensesAdolescente palestino de 15 anos é morto por tiros de soldados israelensesUm adolescente palestino de 15 anos morreu após ser atingida por tiros de soldados israelenses em Lubban al-Sharqiya, na província de Nablus.
Read more »

Famílias Confirmam Mudança em Moradias Afetadas após Explosao na SabespFamílias Confirmam Mudança em Moradias Afetadas após Explosao na SabespPais, filhos e outros familiares aguardavam a retomada familiar em Morretes, depois da explosão no local.
Read more »

Policial militar é baleado no Rio Comprido | Rio de JaneiroPolicial militar é baleado no Rio Comprido | Rio de JaneiroSoldado trocou tiros com bandidos perto de acesso à comunidade do Fallet
Read more »

Irmão do ex-prefeito de Mogi das Cruzes faz disparos em condomínio de luxo e é Captureado pelo GateIrmão do ex-prefeito de Mogi das Cruzes faz disparos em condomínio de luxo e é Captureado pelo GateUm tiroteio no bairro do Rodeio, em Mogi das Cruzes, voltou a superar a tranquilidade da região após um homem identificado como Jean Paulo Melo, irmão do ex-prefeito Marcus Melo, ter feito vários disparos dentro de um condomínio de luxo. A polícia conseguiu imobilizá-lo com o uso de gás lacrimogêneo e o encaminhou ao hospital. Uma vizinha ficou ferida e estável.
Read more »



Render Time: 2026-05-17 00:22:48