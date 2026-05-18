Famílias em situação de pobreza recebem acréscimo ao Bolsa Família

O governo brasileiro anunciou o pagamento de um acréscimo a famílias que recebem o Bolsa Família, destinado a aquelas com renda per capita de até R$ 218, consideradas na linha da pobreza. Além da parcela mínima de R$ 600, as famílias irão receber o acréscimo de R$ 150 por crianças de até seis anos, bem como mais R$ 50 para cada integrante da família com idade entre sete e 18 anos incompletos e para gestantes.

Benefício é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 218, consideradas na linha da pobreza Além da parcela mínima de R$ 600, as famílias irão receber o acréscimo de R$ 150 por crianças de até seis anos, bem como mais R$ 50 para cada integrante da família com idade entre sete e 18 anos incompletos e para gestantes.

O complemento, segundo o governo, é calculado para garantir que todos os beneficiários recebam mais de R$ 600. Assim que cair na conta, o dinheiro poderá ser sacado em até 120 dias em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências bancárias da Caixa. Para aqueles que preferirem, o recurso também poderá ser movimentado virtualmente, por meio do aplicativo Caixa Tem





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