Famílias de desaparecidos protestam em frente ao Estádio Azteca, na Cidade do México, horas antes da Copa do Mundo de 2026

Quase mil pessoas, em sua maioria parentes de desaparecidos, protestaram na noite desta quarta-feira perto do Estádio Azteca, na Cidade do México, onde a Copa do Mundo de 2026 começa ao meio-dia desta quinta-feira (horário local). Autoridades permitiram manifestações pacíficas, mas mantiveram os manifestantes a 1,5 km do estádio.

Autoridades permitirão protestos pacíficos, mas impedirão que cheguem no perímetro de um quilômetro e meio ao redor do Azteca, acessível apenas a quem tiver ingresso.

Polícia acompanhará protestos de famílias de desaparecidos no México horas antes do início da Copa do Mundo. Protestos ocorrem em meio a uma série de manifestações sociais no país. Quase mil pessoas, em sua maioria parentes de desaparecidos, protestaram na noite desta quarta-feira perto do Estádio Azteca, na Cidade do México, onde a Copa do Mundo de 2026 começa ao meio-dia desta quinta-feira (horário local).

Por volta da meia-noite, a multidão permanecia em uma das avenidas que levam ao estádio, mas uma forte presença policial os manteve afastados da área. A polícia da Cidade do México montou um cordão policial que manteve a marcha a pouco mais de um quilômetro das entradas do Estádio Azteca, que deve receber torcedores desde o início da manhã. Os manifestantes entoaram slogans contra o governo e, embora tenha havido momentos de tensão, não houve confrontos diretos





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo De 2026 Estádio Azteca Famílias De Desaparecidos Polícia Manifestantes Presidência Veracruz Atlanta Fórmula 1 Mudança Real Madrid Fulham Marco Silva Arbeloa Fulham Brasil Argentina Camisas Comércio Esportivo Lula Ricardo Stuckert Nicole Briones Sidônio Palmeira Plano Favoritômetro Do GLOBO Copa Do Mundo De 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

México sediará abertura da Copa do Mundo de 2026 no Estádio AztecaO México será o primeiro país a sediar a Copa do Mundo pela terceira vez, com a abertura da edição de 2026 no lendário Estádio Azteca. A competição, realizada em formato triplo com EUA, Canadá e México, terá 104 partidas e começará com o jogo entre México e África do Sul, repetindo o confronto inaugural de 2010. O texto resgata a história do México como sede em 1970 e 1986, destacando momentos icônicos como o Brasil de 1970 com cinco camisas 10 e a 'ola' surgida em 1986, além do brilho de Maradona naquela edição.

Read more »

México e África do Sul abrem a Copa do Mundo de 2026 no Estádio AztecaMéxico e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela partida de abertura da Copa do Mundo de 2026. O México chega embalado por bons resultados em amistosos, enquanto a África do Sul busca surpreender. A transmissão ao vivo será pela CazéTV, Globo, ge, TV Sportv, N Sports e SBT.

Read more »

Dois jogos e cerimônia de abertura: Veja a agenda do primeiro dia da Copa do MundoPontapé inicial da competição acontecerá no tradicional Estádio Azteca, na Cidade do México

Read more »

Estadio Azteca se tornará o único estádio do planeta a ter sediado três Copas do MundoO Estadio Azteca, no México, se tornará o único estádio do planeta a ter sediado três edições da Copa do Mundo, quando ele for palco da partida de abertura da competição em 2026. O estádio já havia sido palco de duas edições anteriores, em 1970 e 1986, e agora se tornará o único a ter abrigado a competição em três edições diferentes.

Read more »