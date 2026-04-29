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Famílias brasileiras comprometem recorde de 30% da renda mensal para pagar dívidas

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Famílias brasileiras comprometem recorde de 30% da renda mensal para pagar dívidas
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📆4/29/2026 2:13 AM
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Um levantamento do Banco Central revela que as famílias brasileiras estão destinando quase 30% da renda mensal para o pagamento de dívidas, um recorde histórico. Com a taxa Selic em 14,75% ao ano, o endividamento total das famílias atingiu 50% da renda acumulada em 12 meses. Economistas destacam a necessidade de uma gestão fiscal mais equilibrada para reduzir os juros e aliviar a pressão sobre os orçamentos familiares.

As famílias brasileiras estão enfrentando um cenário financeiro cada vez mais desafiador, com um recorde histórico no comprometimento da renda mensal para o pagamento de dívidas.

De acordo com um levantamento recente do Banco Central, quase 30% da renda familiar é destinada ao pagamento de empréstimos, financiamentos e outras obrigações financeiras. Esse índice representa o maior nível já registrado, refletindo a pressão que os brasileiros estão sofrendo em suas finanças pessoais.

A analista Patrícia Lisboa da Silva, que se encontra superendividada, compartilha sua experiência: 'Negativaram meu nome, eu estou com nome sujo, tentando negociar outras dívidas, e realmente, junta tudo de uma vez: as despesas de casa, cartões de crédito, escola, etc. Aí a gente começa a analisar as prioridades, quais são as prioridades. Começa a pagar só o que é prioridade'.

A situação de Patrícia não é isolada, mas sim um reflexo de um problema generalizado que atinge milhões de famílias no país. Além do comprometimento mensal recorde, o endividamento total das famílias em relação à renda acumulada em 12 meses atingiu 50%, outro marco histórico. A taxa Selic, que atualmente está em 14,75% ao ano, é um dos principais fatores que influenciam esse cenário.

Definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, a Selic é um instrumento utilizado para controlar a inflação e impacta diretamente as taxas de juros de empréstimos e financiamentos. Economistas destacam que a falta de equilíbrio fiscal impede a redução dos juros, mantendo o custo do crédito elevado.

'O patamar de taxa de juros é praticamente insustentável. Estamos falando de taxa de juros reais de 7%, 7,5%. Isso é decorrente, entre outras coisas, de um processo que não foi feito pelo governo antes de segurar as contas públicas para ajudar o Banco Central a justamente conduzir uma política monetária mais acomodatícia, no sentido de corte de juros.

Esse processo devia ter começado lá atrás, mas o governo não conseguiu ou não quis fazer um processo de ajuste mais forte e tem tido um custo', afirma André Perfeito, economista da Garantia Capital. Com juros elevados, o peso das dívidas aumenta para as famílias, e a inadimplência também registrou um recorde em fevereiro, chegando a 4,4%. Em março, o índice caiu levemente para 4,3%, mas ainda mantém-se em níveis preocupantes.

Nesse contexto, conseguir empréstimos se torna mais difícil, já que os bancos estão mais exigentes.

'As famílias estão acessando linhas de crédito emergenciais. E é isso que faz uma grande diferença, porque a partir do momento que elas não têm acesso a linhas de crédito com juros mais acessíveis, elas acabam indo para o cheque especial, cartão de crédito rotativo, e aí os juros são significativamente maiores e pesam muito mais no orçamento das famílias', explica Alessandra Ribeiro, diretora de macroeconomia da Tendências Consultoria.

O governo prometeu anunciar um novo programa de renegociação de dívidas nos próximos dias, mas economistas afirmam que essa medida não resolverá o problema de forma definitiva.

'Essa não é uma função do Estado. Isso tem que deixar o mercado resolver. As pessoas encontrarem formas de renegociarem as suas dívidas, porque também é interesse da instituição financeira. O custo do crédito aumenta.

Então, eu acho que essa deveria ser uma solução de mercado e não o governo estimulando, proporcionando esse tipo de política que poderá acabar estimulando artificialmente mais endividamento, mais gastos', diz a economista Zeina Latif.

'O endividamento segue elevado e quanto mais o governo estimula a economia, mais a taxa de juros fica elevada e sufoca o consumo das pessoas. Portanto, para resolver definitivamente o problema, seria preciso uma gestão fiscal que estimule menos a economia, contas públicas empurrando menos o crescimento, e isso permitiria que o Banco Central cortasse juros e, de alguma forma, trouxesse alívio financeiro', afirma Roberto Padovani, economista-chefe da BV

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