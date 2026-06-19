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Família Messi desmente morte do pai e critica emissora de streaming

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Família Messi desmente morte do pai e critica emissora de streaming
Lionel MessiFamília MessiMorte Do Pai
📆6/19/2026 11:18 AM
📰Terranoticiasbr
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A família do jogador Lionel Messi divulgou uma nota oficial para desmentir a morte do pai do jogador, que havia sido divulgada anteriormente por uma emissora de streaming da Argentina.

A família do jogador Lionel Messi divulgou uma nota oficial para desmentir a morte do pai do jogador, que havia sido divulgada anteriormente por uma emissora de streaming da Argentina.

A emissora, que havia interrompido o programa para dar a informação falsa, foi demitida junto com sua equipe. A apresentadora do programa, Florencia Peña, se desculpou publicamente com a família Messi e confirmou sua saída do canal de streaming. O jogador Messi criticou os responsáveis por 'falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos' em uma nota oficial. A família Messi pediu responsabilidade, prudência e humanidade em momentos como esse e agradecem as demonstrações de carinho, respeito e preocupação recebidas

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