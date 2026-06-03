Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Família Ellison pode controlar um dos maiores grupos globais de mídia e entretenimento

Negócios News

Família Ellison pode controlar um dos maiores grupos globais de mídia e entretenimento
Família EllisonMídia E EntretenimentoParamount
📆6/3/2026 9:16 AM
📰exame
84 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 63%

A família Ellison pode controlar um dos maiores grupos globais de mídia e entretenimento em uma transação avaliada em US$ 110 bilhões.

A família Ellison pode controlar um dos maiores grupos globais de mídia e entretenimento em uma transação avaliada em US$ 110 bilhões. O processo regulatório marca uma das etapas mais relevantes para a conclusão do negócio, que pode reorganizar o setor global de mídia e entretenimento .

Caso seja aprovada, a transação reunirá ativos que incluem franquias cinematográficas como a Paramount e a Skydance. O processo de análise da proposta está em andamento e a empresa afirmou que seguirá colaborando com as autoridades europeias durante a fase de análise da proposta. A família Ellison conduziu negociações para viabilizar a aquisição, em um processo que incluiu reuniões com acionistas, visitas a Washington e contatos com autoridades políticas dos Estados Unidos.

Se receber o aval dos órgãos reguladores, o negócio colocará a família Ellison no comando de um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo. A análise da proposta está em andamento e a empresa afirmou que seguirá colaborando com as autoridades europeias durante a fase de análise da proposta. A família Ellison conduziu negociações para viabilizar a aquisição, em um processo que incluiu reuniões com acionistas, visitas a Washington e contatos com autoridades políticas dos Estados Unidos.

Se receber o aval dos órgãos reguladores, o negócio colocará a família Ellison no comando de um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo. A análise da proposta está em andamento e a empresa afirmou que seguirá colaborando com as autoridades europeias durante a fase de análise da proposta. A família Ellison conduziu negociações para viabilizar a aquisição, em um processo que incluiu reuniões com acionistas, visitas a Washington e contatos com autoridades políticas dos Estados Unidos.

Se receber o aval dos órgãos reguladores, o negócio colocará a família Ellison no comando de um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

exame /  🏆 18. in BR

Família Ellison Mídia E Entretenimento Paramount Skydance Negócios Aquisição

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Motorola mira mercado de drones e quer startup israelense por US$ 1,5 biMotorola mira mercado de drones e quer startup israelense por US$ 1,5 biAquisição visa fortalecer a defesa contra drones hostis em infraestruturas críticas e governos
Read more »

Como os sapatos chineses de US$ 4,50 estão pressionando a indústria brasileira de calçadosComo os sapatos chineses de US$ 4,50 estão pressionando a indústria brasileira de calçadosAs importações cresceram 20,6% e atingiram o maior volume em dez anos, enquanto a produção nacional caiu, o setor perdeu 3 mil empregos e as exportações sofreram com o tarifaço dos Estados Unidos
Read more »

EUA criam fundo antiterrorismo de US$ 8,8 milhões para América Latina | BlogsEUA criam fundo antiterrorismo de US$ 8,8 milhões para América Latina | BlogsIniciativa do Departamento de Estado oferecerá reinamento para investigadores, promotores e juízes da região
Read more »

Spacex planeja IPO recorde de US$ 75 bilhões com avaliação de US$ 1,75 trilhãoSpacex planeja IPO recorde de US$ 75 bilhões com avaliação de US$ 1,75 trilhãoA SpaceX planeja fixar o preço de sua oferta pública inicial em US$ 135 por ação para levantar US$ 75 bilhões, avaliando a empresa em US$ 1,75 trilhão, com receita de US$ 18,67 bilhões em 2025.
Read more »



Render Time: 2026-06-03 12:15:54