A família Ellison pode controlar um dos maiores grupos globais de mídia e entretenimento em uma transação avaliada em US$ 110 bilhões.

A família Ellison pode controlar um dos maiores grupos globais de mídia e entretenimento em uma transação avaliada em US$ 110 bilhões. O processo regulatório marca uma das etapas mais relevantes para a conclusão do negócio, que pode reorganizar o setor global de mídia e entretenimento .

Caso seja aprovada, a transação reunirá ativos que incluem franquias cinematográficas como a Paramount e a Skydance. O processo de análise da proposta está em andamento e a empresa afirmou que seguirá colaborando com as autoridades europeias durante a fase de análise da proposta. A família Ellison conduziu negociações para viabilizar a aquisição, em um processo que incluiu reuniões com acionistas, visitas a Washington e contatos com autoridades políticas dos Estados Unidos.

Se receber o aval dos órgãos reguladores, o negócio colocará a família Ellison no comando de um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo. A análise da proposta está em andamento e a empresa afirmou que seguirá colaborando com as autoridades europeias durante a fase de análise da proposta. A família Ellison conduziu negociações para viabilizar a aquisição, em um processo que incluiu reuniões com acionistas, visitas a Washington e contatos com autoridades políticas dos Estados Unidos.

Se receber o aval dos órgãos reguladores, o negócio colocará a família Ellison no comando de um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo. A análise da proposta está em andamento e a empresa afirmou que seguirá colaborando com as autoridades europeias durante a fase de análise da proposta. A família Ellison conduziu negociações para viabilizar a aquisição, em um processo que incluiu reuniões com acionistas, visitas a Washington e contatos com autoridades políticas dos Estados Unidos.

Se receber o aval dos órgãos reguladores, o negócio colocará a família Ellison no comando de um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo





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