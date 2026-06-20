Família de Vini Jr. hospedada em 'castelo' de R$ 55 milhões para a Copa, nos EUA

O jogador Vinicius Junior não economizou para acomodar sua família e amigos durante a Copa do Mundo. Ele alugou um verdadeiro castelo em Saddle River, uma das áreas mais nobres de Nova Jersey, para os familiares.

O jogador Vinicius Junior não economizou para acomodar sua família e amigos durante a Copa do Mundo. Ele alugou um verdadeiro castelo em Saddle River , uma das áreas mais nobres de Nova Jersey , para os familiares.

A mansão temática, avaliada em R$ 73 milhões, tem capacidade para 36 pessoas e foi inspirada no Palácio de Inverno de São Petersburgo, na Rússia. A influenciadora Duda Freire, amiga inseparável de Virginia, ex-namorada do craque, está hospedada lá e compartilhou seu look para o jogo desta sexta-feira, 19, numa das lindas varandas da mansão. O lugar tem uma paisagem que parece ter sido tirada de filme.

A mãe, o pai e os três irmãos do atacante também estão acomodados na mansão. A influenciadora namora o empresário e amigo de Vini, Felipe Silveira, também conhecido como 'Felipe do Gordo'. Virginia não foi vista no local, mas está no estádio para assistir ao confronto entre Brasil e Haiti. O jogo acontece na Filadelfia.

O castelo do jogador fica em Saddle River, uma das áreas mais nobres de Nova Jersey, e foi construído pelo empresário russo Michael Tseytin no final da década de 1990. Ele se inspirou no Palácio de Inverno de São Petersburgo e o palácio agora faz parte do Museu Hermitage. A propriedade foi comprada em 1995 por quase R$ 10 milhões e valorizou quase seis vezes mais. Com os filhos crescidos, o proprietário russo achou que a casa ficou grande demais.

O castelo oferece amplo espaço para recepções, a começar pelo salão de baile de 204 m² com pisos entalhados à mão, inspirados no projeto de Antonio Rinaldi, arquiteto italiano que trabalhou no palácio russo. A sala de jantar formal acomoda 22 pessoas. Detalhes como os lustres e luminárias, os vitrais pintados à mão e as molduras de gesso personalizadas são réplicas dos do Palácio de Inverno. Muitas peças foram fabricadas no exterior e depois enviadas para Saddle River.

Seis dos 13 quartos são suítes, cada uma delas com mármore italiano trabalhado. Um apartamento separado, com cinco quartos e entrada independente, pode ser usado para funcionários. Um teto de tela pintado à mão chama atenção na suíte principal, que também apresenta uma pintura a óleo original e mármore Rosa Verona no banheiro. Há ainda dois closets, paredes em forma de cúpula e uma escada secreta que leva a um quarto menor.

Outras comodidades incluem um home theater, recentemente reformado, adega climatizada, umidificador de charutos, quadra de tênis oficial com iluminação para jogos noturnos, elevador de vidro de uso comercial e garagem para cinco carros. Há duas piscinas de concreto projetado, uma interna e outra externa, cercadas por um pátio de pedra. Há também sauna, ducha a vapor e banheira de imersão.

O castelo está situado em um terreno de 2,5 hectares e fica a 35 minutos de carro do centro de Manhattan. Após a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, quando o Brasil empatou por 1 a 1 com Marrocos, no último sábado, 13, o jogador recebeu amigos, entre eles o apresentador João Silva, filho de Faustão, além de Nico Marley e YG Marley, neto e bisneto do cantor de reggae Bob Marley.

A família de Vini Jr. está hospedada em 'castelo' de R$ 55 milhões para a Copa, nos EUA. O jogador também recebeu visita de netos de Bob Marley, nos EUA, após o primeiro jogo da Copa





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