Família de Nájylla duana postam registros de morte após crime de feminicídio no Campinas

Um dos filhos de Nájylla duana, de 34 anos, publicou mensagens de condolências nas redes sociais após a morte da mãe a tiro de Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, úvaga 9 de sábado em Campinas. As discussões entre marido e esposa são relatadas por vizinha e o marido era agressivo após beber alcohol.

Um dos filhos de Nájylla Duenas Nascimento , uma mulher morta após um casamento, publicou condolências na internet. Ela escreveu na mensagem compartilhada: "Eu te amo, mãe.

Justiça!

". A postagem incluía uma imagem de Nájylla vestida de noiva momentos antes do crime. A vizinha de Nájylla revelou que as discussões entre marido e esposa eram constantes, e o marido era agressivo após beber alcool. A discussão começou durante a festa de casamento, tornou-se violenta e resultou na morte de Nájylla.

O guardião municipal Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, assassinou Nájylla após a discussão. A arma foi apreendida e ele está preso por feminicídio. Após audiência de custódia, ele teve a prisão convertida em preventiva





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