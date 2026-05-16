Falta cometidas e finalizações no clássico entre Wolfsburg e FC St. Pauli

Explica as principais faltas cometidas e finalizações realizadas no jogo entre VfL Wolfsburg e FC St. Pauli.

Falta cometida por Adam Daghim (VfL Wolfsburg). Vinícius Souza (VfL Wolfsburg) bate no poste esquerdo com de cabeça do lado esquerdo da área. Assistência de Christian Eriksen com um cruzamento após escanteio.

Finalização defendida no centro superior do gol. Christian Eriksen (VfL Wolfsburg) finalização com o pé direito de mais de 30 metros. Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg) sofre uma falta no campo adversário. Oportunidade perdida Tomoya Ando (FC St. Pauli), de cabeça do meio da área.

Assistência de Connor Metcalfe com um cruzamento de bola parada. Finalização bloqueada, Martijn Kaars (FC St. Pauli) finalização com o pé direito de fora da área. Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli) sofre uma falta na lateral direita. Finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol.

Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Christian Eriksen. Finalização defendida no centro superior do gol. Adam Daghim (VfL Wolfsburg) finalização com o pé esquerdo de muito perto.

Assistência de Vinicius Souza. Oportunidade perdida Vinicius Souza (VfL Wolfsburg), de cabeça de muito perto. Assistência de Christian Eriksen com um cruzamento após escanteio. Finalização defendida em direção ao centro do gol.

Adam Daghim (VfL Wolfsburg) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Dzenan Pejcinovic com um passe de cabeça. Joel Chima Fujita (FC St. Pauli) bate na trave com finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Louis Oppie. Tomoya Ando (FC St. Pauli) sofre uma falta no campo defensivo





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