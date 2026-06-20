Falso alerta da Defesa Civil atinge moradores de vários estados do Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nota para reforçar que as mensagens de alerta extremo recebidas por usuários de telefonia móvel durante a madrugada não foram emitidas pelas autoridades responsáveis pelo sistema de avisos à população.

Moradores de vários estados do Brasil recebem falso alerta da Defesa Civil A Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel ) divulgou nota, na manhã deste sábado, para reforçar que as mensagens de alerta extremo recebidas por usuários de telefonia móvel durante a madrugada não foram emitidas pelas autoridades responsáveis pelo sistema de avisos à população.

A nota da Anatel foi divulgada após a plataforma de envios Defesa Civil Alerta sofrer uma invasão e disparar notificações para celulares de pelo menos sete unidades da federação na madrugada. A mensagem de alerta falso disparada continha a palavra





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