Falsa médica presa em Campo Grande atendia idosos com carimbo falsificado

Estudante de Medicina se passava por médica em clínica de idosos no Rio de Janeiro, utilizando um carimbo adulterado. A Polícia Civil prendeu a criminosa por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro efetuou a prisão de uma mulher em Campo Grande , Zona Oeste da cidade, que se apresentava falsamente como médica.

A indivídua, identificada como estudante de Medicina, realizava atendimentos a idosos utilizando um carimbo adulterado, contendo o nome de uma profissional da área com uma semelhança nominal com a sua. A ação criminosa resultou em sua autuação por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica, crimes que acarretam sérias consequências legais. As investigações revelaram que a golpista forjou o carimbo com o objetivo de ser contratada por uma clínica especializada em cuidados geriátricos em Campo Grande.

O carimbo continha o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) de uma médica legítima, que ao tomar conhecimento da fraude, prontamente denunciou o caso às autoridades policiais. A médica verdadeira, que atua em um hospital municipal do Rio de Janeiro, possui um histórico profissional impecável, com experiência comprovada desde 2007 em diversas instituições de saúde, tanto públicas quanto privadas e universitárias.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a regularidade da situação profissional da médica, ressaltando sua vasta experiência e qualificação. Em contrapartida, a falsa médica nunca teve vínculo empregatício com nenhuma unidade da rede municipal de saúde, o que levantou suspeitas e contribuiu para a investigação. Após ser acionada, a Polícia Civil realizou diligências no endereço da clínica de atendimento a idosos em Campo Grande, culminando na prisão em flagrante da acusada.

A ação policial demonstra o compromisso das autoridades em combater a prática de crimes relacionados à saúde, garantindo a segurança e o bem-estar da população, especialmente dos idosos, que são mais vulneráveis a esse tipo de fraude. A falsificação de documentos e o exercício ilegal da profissão médica representam um risco iminente à saúde pública, podendo causar danos irreparáveis aos pacientes. A investigação continua em andamento para apurar a extensão dos danos causados pela falsa médica e identificar possíveis cúmplices.

A Polícia Civil alerta a população para a importância de verificar a autenticidade dos documentos e a qualificação dos profissionais de saúde antes de receber qualquer tipo de atendimento. A denúncia de atividades suspeitas é fundamental para prevenir fraudes e proteger a saúde da comunidade. A rápida ação da polícia e a colaboração da médica legítima foram cruciais para desmascarar a golpista e evitar que mais idosos fossem vítimas de sua fraude.

O caso serve como um alerta para a necessidade de vigilância e cuidado na escolha de profissionais de saúde, especialmente em clínicas e instituições que atendem a população idosa





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