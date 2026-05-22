Falha do goleiro Bento impede título do Al-Nassr

Relato detalhado sobre a falha do goleiro Bento durante um jogo do Campeonato Saudita, que resultou em um empate e adiou o título do Al-Nassr. Bento desabafou após o jogo e assumiu a responsabilidade por seu erro, enquanto Cristiano Ronaldo comemorou seu primeiro título no clube.

Uma falha do goleiro Bento durante o último jogo do Al-Nassr adiou o título do campeonato, pressionado após o erro e fora da convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Após o jogo, Bento comemorou com Cristiano Ronaldo e pediu desculpas, afirmando estar pronto para voltar a campo com a camisa do time. Antes de cometer o erro, Bento estava na lista de convocados para a seleção brasileira, e a eliminação no clássico entre Al-Nassr e Al-Hilal adiou a definição do Campeonato Saudita





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