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Falha do goleiro Bento impede título do Al-Nassr

Esporte News

Falha do goleiro Bento impede título do Al-Nassr
Al-NassrBentoCarlo Ancelotti
📆5/22/2026 1:53 PM
📰jornalextra
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Relato detalhado sobre a falha do goleiro Bento durante um jogo do Campeonato Saudita, que resultou em um empate e adiou o título do Al-Nassr. Bento desabafou após o jogo e assumiu a responsabilidade por seu erro, enquanto Cristiano Ronaldo comemorou seu primeiro título no clube.

Uma falha do goleiro Bento durante o último jogo do Al-Nassr adiou o título do campeonato, pressionado após o erro e fora da convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Após o jogo, Bento comemorou com Cristiano Ronaldo e pediu desculpas, afirmando estar pronto para voltar a campo com a camisa do time. Antes de cometer o erro, Bento estava na lista de convocados para a seleção brasileira, e a eliminação no clássico entre Al-Nassr e Al-Hilal adiou a definição do Campeonato Saudita

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