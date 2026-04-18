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Falha de Ederson abala Fenerbahçe na disputa pelo título turco e levanta questionamentos sobre a Seleção

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Falha de Ederson abala Fenerbahçe na disputa pelo título turco e levanta questionamentos sobre a Seleção
EdersonFenerbahçeCampeonato Turco
📆4/18/2026 2:14 PM
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O goleiro brasileiro Ederson cometeu um erro crucial em partida do Campeonato Turco, permitindo o empate do Rizespor contra o Fenerbahçe. O tropeço impede a equipe de assumir a liderança e reacende o debate sobre sua posição na Seleção Brasileira em ano de Copa do Mundo, com outros nomes surgindo como opções. A falha aconteceu em um momento delicado, com o Fenerbahçe jogando com um a menos, e o resultado adia o sonho do título para a equipe.

O goleiro Ederson , figura carimbada na Seleção Brasileira , viu seu nome envolvido em críticas após uma falha decisiva que culminou no gol de empate do Rizespor contra o Fenerbahçe , na liga turca. O placar final de 2 a 2, em um jogo onde o Fenerbahçe atuava em desvantagem numérica, representou um duro golpe para as ambições de liderança da equipe, que agora vê o sonho do título ameaçado. A situação se agrava ao considerar que a vitória poderia ter impulsionado o Fenerbahçe para o topo da tabela.

O lance em questão ocorreu quando o Fenerbahçe vencia o Rizespor por 2 a 1. Em uma cobrança de falta, Ederson optou por sair do gol para interceptar um cruzamento na área. No entanto, o goleiro calculou mal a trajetória da bola e o tempo de sua saída. O zagueiro Modibo Sagnan, atento à oportunidade, explorou a hesitação do brasileiro, venceu a disputa aérea e, com um toque preciso, encobriu Ederson para decretar o empate. A jogada, que poderia ter sido defendida com uma atuação mais segura, terminou com a rede balançando e o desânimo tomando conta dos torcedores do Fenerbahçe.

Com este resultado, o Fenerbahçe se manteve na vice-liderança do Campeonato Turco, somando 67 pontos. A conquista dos três pontos, que parecia ao alcance antes do empate, teria levado a equipe aos 69 pontos, ultrapassando o atual líder, o Galatasaray, que detém um ponto de vantagem. A proximidade do fim da temporada e a disputa acirrada pelo título tornam cada ponto perdido ainda mais doloroso. A situação se complica ainda mais com o próximo compromisso do Fenerbahçe, que será justamente contra o Galatasaray, em um confronto direto que pode definir grande parte do destino da competição, faltando apenas três rodadas para o encerramento do campeonato.

Paralelamente às preocupações no clube, a falha de Ederson reacende o debate sobre a segurança da posição de titular na Seleção Brasileira, especialmente com a proximidade da Copa do Mundo. Assim como Alisson, Ederson está em seu terceiro ciclo de Copa do Mundo, e sua vasta experiência internacional é frequentemente citada como um de seus principais trunfos para garantir sua convocação para o Mundial do próximo ano. Contudo, a atuação recente pode gerar questionamentos. Enquanto alguns argumentam que o longo período de convivência com o preparador de goleiros Taffarel na Seleção Brasileira é um fator positivo, outros apontam para o pouco tempo de trabalho com o técnico Ancelotti como um ponto de atenção.

Hugo Souza, conhecido por sua habilidade em defender pênaltis, uma característica que Ancelotti já declarou ser relevante na avaliação para a Copa do Mundo, tem a seu favor o histórico em momentos decisivos. No entanto, o goleiro do Corinthians não teve uma atuação memorável na recente derrota por 3 a 2 para o Japão, o que pode pesar contra ele. Bento, por outro lado, teve a oportunidade de ser titular na expressiva goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, mas praticamente não foi exigido durante a partida. Sua vantagem competitiva reside, assim como a de Ederson, no longo período de serviço à Seleção Brasileira e na observação contínua da comissão técnica. A disputa pela camisa 1 da Seleção Brasileira promete ser acirrada, e as atuações recentes de todos os envolvidos serão cruciais para a decisão final de Ancelotti. A falha de Ederson no futebol turco, em um momento tão sensível para sua equipe, adiciona mais um capítulo a essa rivalidade interna e às expectativas sobre o futuro do gol brasileiro

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