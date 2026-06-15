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Falamansa emociona fãs no Terraiá e reforça ligação histórica com Salvador em show de 28 anos

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Falamansa emociona fãs no Terraiá e reforça ligação histórica com Salvador em show de 28 anos
FalamansaTerraiáSalvador
📆6/15/2026 2:19 AM
📰Terranoticiasbr
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A banda paulista Falamansa encerrou o festival Terraiá, em Salvador, com um show que reafirmou sua conexão com a Bahia, iniciada no carnaval de 1999. Com 28 anos de trajetória e formação original, o grupo destaca o propósito de fazer forró com zabumba, triângulo e sanfona, levando mensagens de alegria e amor. Uma fã se emocionou ao lembrar da avó falecida, que era apaixonada pela banda, demonstrando o impacto afetivo de sua música.

A banda paulista Falamansa encerrou o evento Terraiá , em Salvador , neste domingo, 14, com um show marcado pela forte conexão com o público baiano. Formada pela mesma formação original há 28 anos, o grupo demonstrou mais uma vez sua intimidade com a capital baiana, uma relação que começou de forma inusitada durante o carnaval, não durante o São João como seria esperado para uma banda de forró.

O vocalista Tato relembra que o primeiro contato com Salvador aconteceu por volta de 1999 ou 2000, pouco mais de um ano após a criação da banda. Na época, a Falamansa já tocava diariamente e vivia um momento de grande popularidade. A experiência de subir num trio elétrico com zabumba, triângulo e sanfona, em uma festa que não era típica do forró, deixou uma marca profunda nos músicos.

Para Tato, o segredo da longevidade do grupo está na manutenção de um propósito comum desde o início: fazer forró com aquela instrumentação tradicional, mas com letras que transmitem alegria, fé e amor. Essa identidade sonora permitiu que a banda atravessasse gerações, já que o público se renova constantemente.

"É como se a gente sempre tivesse que apertar a tecla 'SAP' da nossa música para o contemporâneo", afirma o músico,referindo-se à necessidade de se manter atual sem perder a essência. A apresentação no Terraiá reforçou essa ligação histórica, com a energia do público soteropolitano que, segundo a banda, traduz o verdadeiro sentido da palavra "axé".

Durante o show, uma fã se emocionou ao falar sobre o carinho que tem pela banda e compartilhou uma lembrança afetiva: um vídeo da avó, já falecida, que era "apaixonada" pelo Falamansa. Esse depoimento ilustra o impacto afetivo que a música do grupo exerce sobre os fãs, muitas vezes ligada a memórias familiares. O evento também destacou a versatilidade da banda, que consegue agradar tanto em um contexto carnavalesco quanto nas festas juninas.

A presença constante da Falamansa na Bahia, tanto no Carnaval quanto no São João, mostra como ela se integrou à cultura local, tornando-se parte da trilha sonora de várias gerações de baianos. Além do show, fotos do evento registram a animação do público e a interação entre a banda e os fãs. A cobertura fotográfica, assinada por Valter Júnior, capturou momentos de dança, emoção e celebração que definiram a noite.

O texto original incluía repetições de imagens e avisos legais sobre a responsabilidade dos comentários, elementos que foram desconsiderados por se tratarem de conteúdo não substantivo da notícia. No resumo final, percebe-se que a trajetória da Falamansa é um exemplo de como uma banda pode manter-se relevante por décadas através da consistência artística e de um vínculo emocional genuíno com seu público

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