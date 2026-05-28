Faetec abre inscrições para 3.749 vagas gratuitas em cursos técnicos, tecnólogos e EJA

O governo do Rio de Janeiro lançou um processo seletivo com mais de 3.700 vagas gratuitas em cursos técnicos, graduação tecnológica, especializações e Educação de Jovens e Adultos, com inscrições até 14 de junho e seleção via sorteio ou prova objetiva.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro deu início ao processo seletivo da Faculdade de Educação Tecnológica do Estado ( Faetec ) para preencher 3.749 vagas gratuitas em diferentes níveis de ensino.

As inscrições permanecem abertas até o dia 14 de junho e abrangem cursos técnicos, graduação tecnológica, especializações e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cada modalidade tem uma taxa de inscrição específica: vestibular, especializações e cursos técnicos de Teatro e Instrumento Musical custam R$ 58, enquanto os demais cursos técnicos exigem apenas R$ 20.

O prazo final de inscrição foi divulgado para que estudantes a partir do segundo ano do ensino médio, bem como aqueles que já concluíram a etapa, possam se candidatar às oportunidades disponíveis. Para garantir a transparência do processo, a seleção dos cursos técnicos será feita por sorteio público no dia 4 de julho, já os cursos de Teatro e Instrumento Musical, que somam 65 vagas, exigirão a realização de Teste de Habilidades Específicas (THE).

A Faetec também destina 60 vagas ao programa de Educação de Jovens e Adultos, voltado para quem pretende retomar os estudos e concluir a formação escolar, e 70 vagas para especializações técnicas de nível médio nas áreas de Saúde da Família e Enfermagem do Trabalho, sendo exigido, no último caso, a conclusão prévia de curso técnico em Enfermagem. Para concorrer a essas especializações será necessária a realização de prova objetiva, programada para o dia 5 de julho, assim como para as 538 vagas em cursos de tecnólogo ofertados pelos Institutos Superiores de Educação e Faculdades de Educação Tecnológica da rede.

Esses cursos de nível superior também serão selecionados por meio de prova objetiva no mesmo dia. O edital destaca ainda que a participação no processo seletivo está condicionada ao cumprimento dos requisitos específicos de cada categoria, como a comprovação de escolaridade, a apresentação de documentos pessoais e, quando exigido, a aprovação nos testes técnicos ou de habilidades.

A iniciativa do governo visa ampliar o acesso gratuito à educação profissionalizante e tecnológica, fomentando a qualificação da população e atendendo às demandas do mercado de trabalho do estado. Com um número expressivo de vagas distribuídas entre diferentes áreas do conhecimento, a Faetec busca atender tanto a jovens que estão em fase de conclusão do ensino médio quanto a adultos que desejam retomar seus estudos, contribuindo para a redução das desigualdades educacionais e o desenvolvimento socioeconômico da região





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