Fachin Repudia Inclusão de Ministros do STF em Relatório da CPI do Crime Organizado

O presidente do STF, Luiz Edson Fachin, criticou a menção aos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes no relatório da CPI do Crime Organizado. Outras notícias incluem reações ao relatório, decisões sobre o 'BBB 26', arbitragem no jogo do Vasco e uma auditoria no governo do Rio.

O presidente do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Luiz Edson Fachin , emitiu nesta terça-feira uma nota oficial expressando sua veemente reprovação à inclusão dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito ( CPI ) do Crime Organizado . Fachin , no comunicado, classificou como 'indevida' a menção aos ministros e enfatizou que qualquer desvio de finalidade por parte das comissões parlamentares pode comprometer os direitos fundamentais dos cidadãos. A nota, emitida após a CPI não conseguir os votos necessários para aprovar o relatório final do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) nesta terça-feira, ressalta a importância da atuação dentro dos limites constitucionais e da pertinência temática que justificou a criação das comissões. Fachin alertou que a desvirtuação do propósito dessas comissões enfraquece os alicerces da democracia e coloca em risco os direitos básicos de todos. O presidente do STF também destacou a necessidade de respeito à separação e harmonia entre os Poderes, enfatizando que a ação das instituições deve ser pautada pela responsabilidade e pelos princípios constitucionais. No documento, o Supremo Tribunal Federal reafirma seu compromisso inabalável de proteger a Constituição e assegurar as liberdades democráticas.

Simultaneamente, alguns ministros do STF manifestaram, em caráter privado, críticas à suposta demora de Fachin em emitir uma declaração institucional em nome do Tribunal. Antes da divulgação da nota de Fachin, outros ministros do Supremo reagiram ao relatório da CPI do Crime Organizado. As críticas ao documento dominaram o início da sessão da Segunda Turma da Corte, enquanto o colegiado no Senado analisava o conteúdo do relatório. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes expressaram suas opiniões durante a sessão, e o ministro Flávio Dino, juntamente com a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), posicionaram-se por meio das redes sociais. As reações mais contundentes vieram daqueles que foram diretamente mencionados no relatório da CPI. Gilmar Mendes defendeu a investigação de possíveis abusos de autoridade e descreveu a proposta da CPI como 'tacanha', enquanto Toffoli levantou a possibilidade de cassar parlamentares. O relatório foi interpretado por parte da Corte como uma tentativa de deslegitimar a atuação do tribunal, impulsionada, em parte, por questões eleitorais.

O relatório foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e estava em análise na tarde de terça-feira. Crimes de responsabilidade podem desencadear processos de impeachment, que, no entanto, dependem de uma decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que já indicou que não tomará medidas nesse sentido. Considerando que se tratam de crimes de responsabilidade, a CPI entende que o julgamento adequado deve ocorrer no próprio Senado. O relatório, se aprovado, será encaminhado à Mesa do Senado, sob a presidência de Alcolumbre, ao Ministério Público Federal e ao Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Em outros assuntos, a notícia sobre a formação de paredão no 'BBB 26' e a votação para escolher quem deve deixar o programa são destaque, com Jordana, Ana Paula Renault e Juliano Floss disputando a preferência do público. Além disso, Thiago Mendes, técnico do Vasco, criticou a arbitragem na partida da Sul-Americana, alegando que houve prejuízo para sua equipe. A expulsão de JP em uma jogada contestável e outras decisões da arbitragem, como um pênalti contra e a expulsão de Cuesta, também foram alvo de reclamações na derrota do Vasco para o Audax Italiano-CHI.

Outra notícia informa que o governador em exercício do Rio de Janeiro determinou uma auditoria em toda a administração estadual, com os titulares dos órgãos tendo até 15 dias úteis para apresentar um relatório à Casa Civil e à Controladoria Geral do Estado. Adicionalmente, um policial militar foi preso após a morte de um jovem em uma briga em uma boate na Barra, com o suspeito alegando ter agido em legítima defesa após uma discussão dentro da casa noturna





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