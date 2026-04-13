Fachin Pede Destaque em Caso Sobre Laicidade na Psicologia e Retira Análise do Plenário Virtual

O ministro Edson Fachin solicitou destaque em ação que discute a constitucionalidade da resolução do CFP sobre laicidade na psicologia, levando o caso ao plenário físico. A resolução veda o uso de fundamentos religiosos em atendimentos, gerando debates sobre liberdade religiosa e ética profissional. Outras notícias incluem prisões, processos judiciais e análise de resgates.

O ministro Edson Fachin solicitou destaque após o voto do relator, suspendendo a análise da ação que discute a constitucionalidade da resolução do Conselho Federal de Psicologia ( CFP ) sobre a laicidade no exercício da profissão. A decisão de Fachin retira o caso do plenário virtual, onde estava sendo julgado, e o leva para o plenário físico, onde os ministros terão a oportunidade de debater e votar sobre a questão em um ambiente mais aprofundado.

A resolução em questão, de número 7/2023, estabelece vedações ao uso de fundamentos religiosos nos atendimentos psicológicos, buscando garantir a neutralidade e o respeito à diversidade de crenças dos pacientes. A norma visa, em particular, coibir práticas como as terapias de conversão sexual, amplamente conhecidas como 'cura gay', que utilizam a religião para justificar ou tentar alterar a orientação sexual de indivíduos.

A ação, movida por diversas entidades e partidos políticos, questiona a constitucionalidade da resolução, levantando argumentos sobre a liberdade religiosa e de expressão dos profissionais de psicologia. Diversas partes interessadas se manifestaram sobre a questão. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR), por exemplo, argumenta que a resolução restringe indevidamente a liberdade religiosa e de expressão dos psicólogos. O Partido Democrático Trabalhista (PDT), por outro lado, defende a validade da norma, argumentando que ela é fundamental para garantir a qualidade e a ética no atendimento psicológico, evitando que crenças pessoais interfiram no processo terapêutico.

O ministro Alexandre de Moraes já emitiu seu voto, optando por não acompanhar o relator e entendendo que não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) 'explicitar o sentido unívoco da resolução'. Moraes também votou pela rejeição do pedido do Partido Novo e pelo reconhecimento da constitucionalidade da resolução do CFP.

A resolução do CFP impõe diversas restrições, como a proibição de induzir crenças religiosas durante os atendimentos, o uso da religião como estratégia de divulgação profissional e a vinculação entre métodos da psicologia e doutrinas religiosas. A discussão sobre a resolução reflete a complexidade e a sensibilidade das relações entre religião, ética profissional e direitos individuais na prática da psicologia.

Paralelamente ao debate sobre a resolução do CFP, outras notícias também ganham destaque. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ramagem, foi preso pelo ICE nos Estados Unidos. Ramagem afirmou que estava nos EUA com 'anuência' do governo Trump, o que levanta questões sobre possíveis implicações políticas e diplomáticas.

Em outras esferas, o padre Fábio de Melo entrou na Justiça contra companhias aéreas, buscando indenização por atrasos em voos no período natalino. Adicionalmente, uma análise das coordenadas do resgate de um piloto no Irã revelou inconsistências, sugerindo uma possível missão americana com objetivos distintos.

O apresentador Ratinho foi condenado na Justiça por propaganda enganosa, após um consumidor sofrer prejuízos. A combinação dessas notícias ilustra a diversidade de temas de relevância nacional, desde questões jurídicas e políticas até questões de consumo e direitos individuais.





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