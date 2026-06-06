FaceAge: IA da Harvard estima idade biológica a partir de fotos e levanta debates éticos

Ferramenta desenvolvida por Harvard e Mass General Brigham usa inteligência artificial para calcular a idade biológica por meio de análise facial, mostrando correlação com saúde e desfechos clínicos, masraising preocupações com privacidade e viés.

Pesquisadores da Faculdade de Medicina de Harvard e do Mass General Brigham desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial chamada FaceAge que estima a idade biológica de uma pessoa a partir de uma única fotografia.

Enquanto a idade cronológica mede o tempo decorrido desde o nascimento, a idade biológica reflete a condição real do organismo, influenciada por fatores como genética, alimentação, prática de exercícios, qualidade do sono, doenças e hábitos de vida. A proposta da tecnologia é oferecer uma métrica visual rápida e não invasiva do estado de saúde geral, podendo indicar se o corpo está envelhecendo mais rápido ou mais devagar que o esperado.

A equipe de desenvolvimento treinou o sistema com dezenas de milhares de imagens de indivíduos saudáveis. Posteriormente, validaram o modelo utilizando fotografias de pacientes com câncer. Os testes revelaram que esses pacientes apresentaram, em média, uma idade biológica estimada cerca de cinco anos superior à sua idade cronológica.

Além disso, os pesquisadores observaram que quanto maior a diferença entre idade biológica e cronológica, piores tendiam a ser os desfechos clínicos, como taxas de sobrevivência. A ferramenta, portanto, mostra potencial para auxiliar profissionais de saúde na avaliação da condição geral de um paciente e na tomada de decisões sobre a agressividade dos tratamentos, servindo como um complemento às informações clínicas tradicionais. Apesar do promissor potencial médico, o uso da FaceAge levanta importantes questões éticas e deprivacidade.

Como o sistema depende da análise facial, surgem preocupações sobre o armazenamento de imagens, o uso de dados biométricos e possíveis aplicações indevidas por empresas, seguradoras ou recrutadores que poderiam inferir informações de saúde a partir da aparência. Especialistas destacam a necessidade de avaliar possíveis vieses relacionados a idade, gênero e diversidade populacional antes de uma adoção em larga escala.

A ferramenta se insere em um cenário mais amplo de avanços da inteligência artificial, que já acelera debates sobre soberania tecnológica, regulação e capacitação profissional em países como o Brasil, conforme discutido em painéis do AI Summit EXAME





exame / 🏆 18. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Idade Biológica Inteligência Artificial Faceage Harvard Mass General Brigham Análise Facial Saúde Ética Viés Algorítmico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O Leque: Da Ferramenta Utilitária ao Símbolo de ResistênciaO leque, um objeto que atravessou séculos de história, ganhou força suficiente para se tornar um dos grandes protagonistas dos eventos de cultura pop, encontrando seu significado mais profundo nas mãos da comunidade LGBTQIA+.

Read more »

Essa ferramenta cria músicas completas a partir de uma frase — e artistas brasileiros já usamCom poucos comandos de texto, plataformas de inteligência artificial conseguem gerar letra, voz, melodia e arranjos em questão de segundos

Read more »

Pix e Zelle: o que diferencia os sistemas de pagamento do Brasil e dos EUAFerramenta brasileira reúne pagamentos, transferências e cobranças em uma única plataforma pública, enquanto sistema americano tem alcance mais restrito

Read more »

Como a L’Oréal transforma sustentabilidade em ferramenta de educação ambientalEmpresa investe em projetos de biodiversidade, economia circular e engajamento de colaboradores para ampliar a conscientização ambiental

Read more »