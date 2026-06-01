Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Facções criminosas usam digitalização financeira e criptoativos para expandir lavagem de dinheiro

Segurança Pública News

Facções criminosas usam digitalização financeira e criptoativos para expandir lavagem de dinheiro
PCCLavagem De DinheiroFintechs
📆6/1/2026 10:14 PM
📰JornalOGlobo
80 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 94%

Operações como Carbono Oculto e Fluxo Oculto revelam como PCC e outras facções exploram fintechs, blockchain e golpes digitais, movimentando bilhões e pressionando órgãos reguladores.

A transformação digital do setor financeiro tem sido explorada por facções criminosas, como o PCC , para expandir suas atividades ilegais. Inicialmente focado em assaltos e violência, o crime organizado migrou para golpes digitais , usando fintechs e criptoativos para lavar dinheiro e integrar-se à economia formal.

Operações como a Carbono Oculto e a Fluxo Oculto, conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Federal, revelaram a conexão entre um esquema de combustíveis adulterados e uma fintech na Avenida Faria Lima. Em seguida, a Operação Fluxo Oculto identificou empresas-fantasmas do PCC que utilizavam fundos de investimento e criptoativos para lavagem, mapeando seis fintechs e mais de R$ 365 milhões em operações suspeitas.

Segundo Marcia Meng, superintendente da Receita Federal em São Paulo, fintechs são criadas exclusivamente para servir ao crime organizado. O PCC movimentou R$ 46 bilhões em transações suspeitas via fintechs em cinco anos e mantinha R$ 30 bilhões em fundos de investimento. Golpes digitais, incluindo fraudes com Pix, cartões de crédito e boletos falsos, totalizaram R$ 112 bilhões em 2025, superando o faturamento com drogas.

A infiltração no setor formal causa prejuízos de R$ 39 bilhões anuais à indústria e aumenta o risco de sanções internacionais. A tecnologia blockchain oferece anonimato e descentralização, atraindo criminosos. A Polícia Civil do Rio encontrou uma "fazenda" de mineração de criptomoedas no Complexo do Lins, controlada pelo Comando Vermelho, com energia furtada. O Banco Central tem respondido com resoluções que ampliam a regulação de fintechs e proíbem contas compartilhadas ("contas-bolsão"), usadas em esquemas sofisticados de lavagem.

Contudo, o crime se adapta rapidamente, exigindo que o Estado se atualize continuamente para combater a lavagem digital e proteger cidadãos de golpes virtuais

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

PCC Lavagem De Dinheiro Fintechs Criptoativos Blockchain Golpes Digitais Operação Fluxo Oculto Banco Central Polícia Federal

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caiado apoia medida contra facções e defende ação mais duraCaiado apoia medida contra facções e defende ação mais duraPré-candidato à Presidência disse que, se eleito, enviará ao Congresso um projeto para que o Brasil também enquadre as facções como terroristas
Read more »

Congresso debateu e rejeitou equiparar facções criminosas a organizações terroristasCongresso debateu e rejeitou equiparar facções criminosas a organizações terroristasCâmara e Senado rejeitaram classificação que governo Trump anunciou nesta quinta-feira (28) para as facções PCC e CV.
Read more »

'Pejotização' do crime: dinheiro digital muda dinâmica de lavagem das facções'Pejotização' do crime: dinheiro digital muda dinâmica de lavagem das facçõesDe fintechs a bets, tecnologia acelerou a expansão das facções sobre a economia formal. Setor financeiro busca apertar regras contra as contas laranjas
Read more »

Caiado diz que categorizará facções como terroristas e fará combate até com Forças Armadas | BrasilCaiado diz que categorizará facções como terroristas e fará combate até com Forças Armadas | BrasilPré-candidato à Presidência pelo PSD afirma que Lula e Bolsonaro bateram no teto da rejeição
Read more »



Render Time: 2026-06-02 01:13:54