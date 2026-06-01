Facções criminosas usam digitalização financeira e criptoativos para expandir lavagem de dinheiro

Operações como Carbono Oculto e Fluxo Oculto revelam como PCC e outras facções exploram fintechs, blockchain e golpes digitais, movimentando bilhões e pressionando órgãos reguladores.

A transformação digital do setor financeiro tem sido explorada por facções criminosas, como o PCC , para expandir suas atividades ilegais. Inicialmente focado em assaltos e violência, o crime organizado migrou para golpes digitais , usando fintechs e criptoativos para lavar dinheiro e integrar-se à economia formal.

Operações como a Carbono Oculto e a Fluxo Oculto, conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Federal, revelaram a conexão entre um esquema de combustíveis adulterados e uma fintech na Avenida Faria Lima. Em seguida, a Operação Fluxo Oculto identificou empresas-fantasmas do PCC que utilizavam fundos de investimento e criptoativos para lavagem, mapeando seis fintechs e mais de R$ 365 milhões em operações suspeitas.

Segundo Marcia Meng, superintendente da Receita Federal em São Paulo, fintechs são criadas exclusivamente para servir ao crime organizado. O PCC movimentou R$ 46 bilhões em transações suspeitas via fintechs em cinco anos e mantinha R$ 30 bilhões em fundos de investimento. Golpes digitais, incluindo fraudes com Pix, cartões de crédito e boletos falsos, totalizaram R$ 112 bilhões em 2025, superando o faturamento com drogas.

A infiltração no setor formal causa prejuízos de R$ 39 bilhões anuais à indústria e aumenta o risco de sanções internacionais. A tecnologia blockchain oferece anonimato e descentralização, atraindo criminosos. A Polícia Civil do Rio encontrou uma "fazenda" de mineração de criptomoedas no Complexo do Lins, controlada pelo Comando Vermelho, com energia furtada. O Banco Central tem respondido com resoluções que ampliam a regulação de fintechs e proíbem contas compartilhadas ("contas-bolsão"), usadas em esquemas sofisticados de lavagem.

Contudo, o crime se adapta rapidamente, exigindo que o Estado se atualize continuamente para combater a lavagem digital e proteger cidadãos de golpes virtuais





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