Facções criminosas brasileiras se tornam multinacionais do crime

Reportagem do The Wall Street Journal revela a expansão global do PCC e do Comando Vermelho, com atuação em diversos países e envolvimento em tráfico de drogas, armas e outras atividades criminosas. A falta de articulação entre as forças de segurança brasileiras dificulta o combate ao crime organizado.

A crescente influência das facções criminosas brasileiras, em particular o Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e o Comando Vermelho (CV), transcendeu as fronteiras nacionais, configurando-se como um problema de segurança internacional.

Independentemente da decisão do governo americano em relação à classificação dessas organizações como terroristas, a realidade é que elas operam como verdadeiras multinacionais do crime, expandindo suas atividades para diversos continentes. Uma reportagem recente do prestigiado jornal The Wall Street Journal (WSJ) detalhou a ascensão do PCC, descrevendo-o como um poder global no tráfico de cocaína e um grupo transnacional em rápido crescimento.

O procurador Lincoln Gakiya, citado na reportagem, enfatizou a velocidade com que o PCC se expande, superando outras organizações criminosas em termos de crescimento global. A utilização das rotas amazônicas para o transporte de drogas, em comum entre o PCC e o CV, facilita o fluxo de entorpecentes da Colômbia e do Peru para os portos brasileiros, servindo como ponto de partida para a distribuição internacional.

No entanto, o PCC demonstra uma capacidade de internacionalização mais acentuada, atraindo a atenção de autoridades estrangeiras e resultando em ações concretas, como o congelamento de bens de seus operadores financeiros. O caso de Diego Macedo Gonçalves do Carmo, um dos principais operadores financeiros do PCC, ilustra a sofisticação das operações da facção e sua capacidade de manter o controle mesmo estando preso.

Acusado de lavar US$ 240 milhões para a organização, Carmo esteve envolvido em assaltos a bancos e foi condenado por tráfico de drogas. Mesmo encarcerado no Brasil, ele continua a dar instruções para o PCC, demonstrando a complexidade da estrutura de comando e controle da facção. As autoridades americanas identificaram a presença de integrantes do PCC em diversos estados dos , incluindo Flórida, Nova York, Nova Jersey, Connecticut e Tennessee.

Em Massachusetts, uma denúncia foi apresentada contra 18 brasileiros ligados ao PCC, acusados de tráfico de armas e fentanil, evidenciando a diversificação das atividades da facção para além do tráfico de cocaína. A internacionalização do PCC também se manifesta em conflitos violentos em importantes cidades portuárias europeias, como Antuérpia, Roterdã e Hamburgo, onde parceiros locais da facção disputam o controle do mercado de cocaína proveniente do Brasil, especialmente do porto de Santos.

Esses conflitos envolvem ataques com granadas, tiroteios, tortura e sequestros, demonstrando a brutalidade e a determinação do PCC em expandir seus negócios. A resposta do Estado brasileiro a essa ameaça crescente tem sido lenta e ineficaz. As alterações na legislação necessárias para combater o crime organizado ainda engatinham, e a articulação entre as forças de segurança pública é insuficiente para enfrentar o problema de forma continuada e abrangente.

A integração da atuação dos governos federal, estaduais e municipais na área de segurança é precária, dificultando a coordenação de esforços e a troca de informações. Além disso, o Brasil precisa fortalecer suas conexões com os países onde o PCC atua, a fim de obter informações relevantes e colaborar no combate à facção.

A complexidade do problema exige uma abordagem multifacetada, que envolva investimentos em inteligência, tecnologia e treinamento das forças de segurança, bem como a implementação de políticas sociais que visem reduzir a vulnerabilidade de jovens ao recrutamento pelo crime organizado. As organizações criminosas representam um desafio global que exige cooperação internacional e ações coordenadas para serem enfrentadas com sucesso.

A inação ou a lentidão na resposta podem ter consequências graves para a segurança pública e a estabilidade social, tanto no Brasil quanto em outros países afetados pela expansão do PCC e de outras facções criminosas. A situação exige um compromisso firme e contínuo do Estado brasileiro em combater o crime organizado e proteger seus cidadãos





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