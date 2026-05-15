Fabio Matías melhora retrospecto negativo contra ex-equipe

O treinador da equipe catarinense, Fabio Matías, conquistou uma vitória importante contra o clube onde viveu o momento mais marcante da sua carreira. A Chape venceu por 2 a 0 e reverteu a vantagem construída pelo Alvinegro no Nilton Santos.
melhorou o retrospecto negativo de Fabio Matías contra sua ex-equipe. O treinador da equipe catarinense conquistou, na Arena Condá , suacontra o clube onde viveu o momento mais marcante da carreira.
A Chape venceu por 2 a 0 e reverteu a vantagem construída pelo Alvinegro no Nilton Santos,A passagem de Fabio Matías pelo Botafogo aconteceu entre fevereiro e abril de 2024, quando assumiu a equipe principal de forma interina após a saída de Thiago Nunes e antes da chegada do português Arthur Jorge. Contratado inicialmente para integrar a comissão técnica permanente, o treinador rapidamente conquistou espaço pelos resultados expressivos.sequência de nove jogos de invencibilidadeAté então, Fabio Matías acumulava três derrotas em três jogos contra o Botafogo.
O retrospecto negativo incluía os reveses por 1 a 0 e 4 a 1 para a própria Chapecoense, em confrontos recentes pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, além da derrota do Juventude por 2 a 0, em 2025. Siga @sofascorebr_oficial para ficar por dentro de estatísticas e resultados do futebol em tempo real Hoje aos 46 anos, Fabio Matías tenta escrever nova história na Chapecoense.
Contratado em abril, o técnico chegou ao clube catarinense com a missão de evitar o rebaixamento no retorno da equipe à Série A. Antes disso, acumulou experiências em clubes como Coritiba, Juventude e Atlético Goianiense, além de longa trajetória nas categorias de base de Internacional, Flamengo, Red Bull Bragantino e do próprio Botafogo. *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
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