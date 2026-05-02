Fãs formam filas organizadas para assistir ao show de Shakira em Copacabana

Milhares de pessoas se reuniram nos pontos de acesso à Praia de Copacabana para assistir ao show de Shakira, com expectativa de mais de 2 milhões de espectadores. O palco, o maior desde o show de Madonna em 2024, impressiona com sua estrutura e tecnologia.

A noite deste domingo foi marcada por um movimento intenso nos pontos de acesso à Praia de Copacabana , no Rio de Janeiro, onde Shakira se apresentaria horas mais tarde.

Por volta das 19h, cerca de 2h45 antes do início do show, as filas já estavam longas, mas o fluxo de pessoas ocorria de forma organizada, sem tumultos, conforme mostrado pelo telejornal RJ2. A animação entre os fãs era palpável, com muitos aproveitando o momento para tirar fotos e interagir uns com os outros enquanto aguardavam a entrada.

Ao todo, foram disponibilizados 18 pontos de acesso ao local do evento, onde aconteciam revistas de segurança para garantir a tranquilidade do público. A cantora colombiana estava programada para subir ao palco montado em frente ao icônico Hotel Copacabana Palace às 21h45, prometendo um espetáculo grandioso para os milhões de espectadores que ocupariam a areia da praia.

De acordo com a Prefeitura do Rio, a expectativa era de que mais de 2 milhões de pessoas comparecessem ao show, transformando o evento em um dos maiores já realizados na cidade. O palco preparado para a apresentação de Shakira é considerado o maior já utilizado pela organização desde o show de Madonna, em 2024.

A estrutura impressiona com seus 1.500 metros quadrados de área, 56 metros de altura e 680 metros quadrados de painéis de LED, garantindo uma experiência visual única para o público. Além disso, ao longo da praia, foram instaladas 16 torres de som e telões estratégicos para ampliar a visibilidade e a qualidade do áudio, permitindo que todos, mesmo os mais distantes, pudessem desfrutar do espetáculo.

A produção do evento foi meticulosamente planejada para atender às expectativas de um público tão vasto, com medidas de segurança reforçadas e infraestrutura de ponta. A chegada de Shakira ao Brasil sempre gera grande expectativa, e este show não foi diferente, atraindo fãs de todas as partes do país e do exterior. A artista, conhecida por sua energia contagiante e performances memoráveis, prometeu surpreender o público com um repertório que abrange seus maiores sucessos e canções mais recentes.

A Praia de Copacabana, palco de grandes eventos ao longo dos anos, mais uma vez se preparou para receber um dos maiores nomes da música internacional, consolidando sua reputação como um dos locais mais icônicos para shows no mundo





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