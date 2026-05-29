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Fórum Brasileiro de Segurança Pública critica classificação de PCC e CV como terroristas pelos EUA

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Fórum Brasileiro de Segurança Pública critica classificação de PCC e CV como terroristas pelos EUA
PCCComando VermelhoTerrorismo
📆5/29/2026 1:26 AM
📰cartacapital
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Entidade reconhece soberania dos EUA, mas lamenta uso eleitoral do tema e alerta para riscos à soberania brasileira e à cooperação internacional. Governo Trump justifica medida como proteção nacional.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) emitiu nota sobre a decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

A organização reconhece a soberania dos EUA para adotar medidas em seu ordenamento jurídico, mas lamenta que o tema tenha sido capturado pela disputa eleitoral brasileira. O comunicado critica visões reducionistas que tratam a classificação como solução para um problema complexo, que envolve a necessidade de o Estado brasileiro retomar territórios e regular setores como fintechs, bets e criptoativos, utilizados pelo crime organizado.

A nota destaca ainda que o apoio de políticos à medida demonstra desconexão com as reais tarefas do Poder Público. O governo Trump, por sua vez, justificou a decisão como parte do compromisso de desmantelar cartéis e proteger os EUA, alegando que PCC e CV são organizações violentas com redes que se estendem além do Brasil.

O FBSP reforça que Brasil e EUA mantêm tradição de cooperação policial, especialmente em inteligência e combate à lavagem de dinheiro, o que deve continuar. Contudo, a classificação unilateral, segundo o fórum, pode afetar a soberania brasileira, a economia e a cooperação regional. A entidade alerta para os riscos de decisões unilaterais de outras nações diante da importância da economia brasileira.

A questão também foi citada por um ex-ministro da Justiça, que considerou a medida abusiva e afrontosa à soberania do país. O texto original continha chamadas de apoio ao jornalismo e referências a temas como combate à desigualdade e apego à verdade factual, que não alteram o núcleo da notícia

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