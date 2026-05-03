Fórmula 1 antecipa largada do GP de Miami devido a previsão de tempestades

A Fórmula 1 alterou o horário do Grande Prêmio de Miami para este domingo (3), antecipando a largada para as 14h (horário de Brasília) devido à previsão de tempestades com raios no final da tarde. A mudança foi anunciada após negociações com a promotora do evento e está alinhada com as regulamentações de segurança da Flórida. A Fórmula 2 também teve sua corrida principal remarcada, e os brasileiros Rafael Câmara e Emmo Fittipaldi, que competem na categoria, participaram da prova sprint no sábado sem pontuar.

A Fórmula 1 anunciou uma mudança no horário do Grande Prêmio de Miami, que estava marcado para este domingo (3). A largada foi antecipada para as 14h, horário de Brasília, três horas antes do previsto inicialmente.

A decisão foi comunicada na noite de sábado (2) através das redes sociais da categoria, após negociações com a promotora do evento no Circuito Internacional de Miami, em Miami Gardens. A alteração foi motivada pela previsão meteorológica, que indica tempestades com raios no final da tarde de domingo na região. O horário original da prova coincidia com o período de maior risco, o que poderia comprometer a segurança dos pilotos, equipes e espectadores.

A FIA, F1 e o promotor do evento emitiram uma nota oficial justificando a mudança.

'Após discussões entre a FIA, F1 e o promotor de Miami, foi tomada a decisão de adiar o início do Grande Prêmio de Miami de domingo para as 13h no horário local de Miami devido à previsão do tempo que deve trazer tempestades de chuva mais intensas mais tarde à tarde, próximas ao horário original planejado para o início da corrida', afirmou o comunicado. Além do GP de Miami, a Fórmula 2 também teve sua corrida principal remarcada para 10h25 da manhã, horário de Brasília.

Os brasileiros Rafael Câmara e Emmo Fittipaldi, que competem na categoria, participaram da prova sprint no sábado sem pontuar. A mudança no horário das provas está alinhada com as regulamentações do estado da Flórida, que obrigam a suspensão de atividades externas com grande público quando há risco de tempestades. Esse protocolo já afetou outros eventos esportivos nos Estados Unidos, como seis partidas interrompidas durante a Copa do Mundo de Clubes em 2025.

O Sistema de Alerta de Emergências (EAS) é utilizado para avisar sobre a possibilidade de raios. Autoridades municipais empregam o sistema para transmitir informações de emergência, que são difundidas por emissoras de rádio e TV, sistemas a cabo e provedores de internet. Uma diferença em relação ao procedimento padrão da F1 está na forma como as equipes trabalham nos boxes.

Enquanto em situações normais as intervenções ocorrem no pit lane, nas provas nos Estados Unidos, há permissão para que as mudanças aconteçam dentro das garagens dos times, desde que as portas sejam mantidas abertas





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fórmula 1 GP De Miami Tempestades Fórmula 2 Rafael Câmara

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fórmula 1: horário e onde assistir ao Grande Prêmio de Miami 2026Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

F1: Norris garante pole na sprint do GP de Miami; Bortoleto larga em 11ºSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

F1: Bortoleto é desclassificado da corrida sprint do GP de MiamiGabriel Bortoleto, da Audi, foi desclassificado da corrida sprint do Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1, realizada neste sábado (2).

Read more »

Carro de Bortoleto pega fogo e brasileiro larga em último no GP de MiamiSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

F1: Antonelli larga na pole position em Miami; carro de Bortoleto pega fogoApós um começo de etapa dominante da McLaren, Kimi Antonelli recolocou a Mercedes no topo ao conquistar a pole do GP de Miami da F1.

Read more »

Antonelli conquista a pole position no Grande Prêmio de MiamiKimi Antonelli, líder do campeonato de Fórmula 1, garantiu sua terceira pole position consecutiva no Grande Prêmio de Miami, com Max Verstappen largando em segundo. Charles Leclerc e Lando Norris completarão a primeira fila. Antonelli busca sua terceira vitória seguida e consolida sua liderança no campeonato.

Read more »