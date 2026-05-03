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Fã de Shakira brilha com fantasia carnavalesca em Copacabana durante show histórico

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Fã de Shakira brilha com fantasia carnavalesca em Copacabana durante show histórico
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📆5/3/2026 12:13 AM
📰jornalextra
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A Praia de Copacabana foi palco de um espetáculo único com o show gratuito de Shakira, onde um fã se destacou com uma fantasia inspirada na latinidade e nas raízes da artista colombiana. O figurinista Josafá Carvalho chamou a atenção com sua criação, que celebra a diversidade cultural da América Latina. O evento, que contará com participações de Anitta, Caetano Veloso e outros, promete ser um dos maiores da carreira da 'deusa do pop latino'.

A Praia de Copacabana se transformou novamente em um palco vibrante de música , espetáculo e criatividade neste sábado, com o aguardado show gratuito de Shakira , que ganhou o carinhoso apelido de 'Lobacabana' entre os fãs.

Enquanto a artista colombiana preparava-se para um dos maiores eventos de sua carreira, conforme destacou a imprensa internacional, a multidão presente na areia também chamava a atenção por sua diversidade e energia. Entre os espectadores, um personagem em particular se destacou: o figurinista de carnaval Josafá Carvalho, que conquistou olhares com uma fantasia inspirada nas raízes libanesas de Shakira e nos elementos da latinidade que marcam a trajetória da 'Loba'.

'Eu acho que a fantasia é um pouco de tudo que temos na América', explicou Josafá. 'É essa mistura, esse colorido, essa vibração, essa energia que temos na América. ' O figurinista, que é conhecido por suas criações carnavalescas, escolheu uma roupa que dialoga com um tema cada vez mais presente nas tendências das redes sociais: a exaltação da latinidade, que celebra as misturas que moldam a identidade latino-americana.

Para Josafá, Shakira é muito mais do que uma artista; ela é uma verdadeira deusa do pop latino.

'Shakira, em outras palavras, é uma deusa do pop latino', afirmou. A fantasia, no entanto, não é apenas um adereço, mas uma extensão da experiência.

'Eu estou me realizando como pessoa, alegrando as pessoas, passando essa energia. É uma energia contagiante', disse. A interação com o público reforça esse espírito.

'Se eu ganhasse por foto, hoje já teria feito uns 600 reais. Mas eu não cobro, não. Basta um sorriso — e, se vier uma gargalhada, melhor ainda.

' A expectativa é que a apresentação de Shakira atraia cerca de 2 milhões de pessoas à Praia de Copacabana. O show contará com participações especiais de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, prometendo ser um dos maiores espetáculos musicais já realizados no Brasil. Enquanto isso, Josafá Carvalho continua a ser um dos destaques da multidão, representando a diversidade e a criatividade que caracterizam a cultura latino-americana.

Sua fantasia, inspirada nas raízes de Shakira e na latinidade, é um reflexo da riqueza cultural que une os povos da América Latina. Além disso, o evento em Copacabana não é apenas um show, mas uma celebração da música, da arte e da união entre diferentes culturas. Shakira, com sua carreira repleta de sucessos e sua capacidade de conectar-se com o público, promete entregar uma noite inesquecível para todos os presentes

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