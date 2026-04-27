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Fábio Porchat ironiza curso de Juliano Cazarré sobre masculinidade

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Fábio Porchat ironiza curso de Juliano Cazarré sobre masculinidade
Fábio PorchatJuliano CazarréO Farol E A Forja
📆4/27/2026 11:13 AM
📰jornalodia
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Humorista Fábio Porchat publica vídeo satírico sobre o curso 'O Farol e a Forja' de Juliano Cazarré, gerando debate sobre masculinidade e identidade de gênero.

Rio de Janeiro – O renomado humorista Fábio Porchat gerou um intenso debate nas redes sociais ao divulgar um vídeo satírico direcionado ao ator Juliano Cazarré e ao seu curso intitulado “O Farol e a Forja”.

A iniciativa, explicitamente voltada para o público masculino, propõe um fortalecimento da figura masculina na sociedade contemporânea, o que rapidamente se tornou um ponto central de críticas e discussões online. No vídeo, Porchat assume o papel de Mauro César, um autoproclamado consultor de crise, utilizando a ironia para comentar e expor detalhes do projeto. A performance de Porchat é carregada de exageros e estereótipos, buscando ridicularizar a proposta do curso e as motivações por trás dele.

Ele simula a experiência de um participante, descrevendo situações absurdas e comentários sarcásticos sobre a programação e os objetivos do curso. Porchat, na pele de Mauro César, questiona a necessidade de um curso para “aprender a ser homem”, ironizando a ideia de que a masculinidade precisa ser ensinada ou resgatada.

Ele relata situações cotidianas, como se emocionar assistindo a um reality show, e as associa a uma suposta “perda da masculinidade”, utilizando um tom humorístico para criticar a visão tradicional de gênero. A sátira se estende à programação do curso, com comentários sobre palestras que abordam temas como o tratamento da mulher e a violência doméstica, transformando-os em piadas e exageros.

A atividade de escalar uma montanha também é alvo de ironia, com Porchat mencionando experiências passadas que o desencorajaram a participar de atividades físicas desafiadoras. A performance do humorista explora a fragilidade masculina e a pressão social para corresponder a determinados padrões de comportamento, utilizando o humor como ferramenta de crítica e reflexão. Ele aborda temas como o envelhecimento, a perda da libido e a busca por soluções para problemas de saúde masculina, tudo sob uma perspectiva cômica e provocadora.

A crítica de Porchat se intensifica ao abordar o nome do curso, “O Farol e a Forja”, interpretando-o como uma estratégia de marketing para atrair o público masculino. Ele sugere que o termo “forja” é utilizado para evitar a associação com a terapia, que muitos homens consideram inadequada ou vergonhosa. A sátira culmina com perguntas explícitas e sugestivas sobre as atividades realizadas no curso, como a possibilidade de contato físico entre os participantes.

A publicação do vídeo gerou uma ampla repercussão nas redes sociais, atraindo comentários de diversas personalidades, incluindo Xuxa Meneghel, Rachel Sheherazade, Tico Santa Cruz e Milhem Cortaz. Até o momento, Juliano Cazarré não se manifestou publicamente sobre o vídeo, o que intensificou ainda mais o debate online. A controvérsia em torno do vídeo de Fábio Porchat levanta questões importantes sobre a masculinidade, a identidade de gênero e a liberdade de expressão.

A sátira do humorista expõe as fragilidades e os estereótipos associados à figura masculina, ao mesmo tempo em que provoca uma reflexão sobre os valores e as expectativas da sociedade em relação aos homens. A ausência de uma resposta por parte de Juliano Cazarré alimenta ainda mais a especulação e o debate, tornando o caso um dos temas mais comentados nas redes sociais

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