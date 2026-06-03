EXTRA pergunta: qual é a camisa mais bonita da seleção em Copas? Enquete relembra modelos icônicos

Jornal EXTRA promove votação para eleger a camisa mais bonita da seleção brasileira em Copas do Mundo. Enquete destaca modelos de 1994, 1982 e 2022, enquanto outras notícias tratam de política, justiça e economia.

Com a vigésima terceira edição do torneio se aproximando, o jornal EXTRA lança uma enquete para eleger a camisa mais bonita já usada pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo.

As opções incluem a camisa de 1994, nos Estados Unidos, com o brasão da CBF como marca d'água; a versão de 1982, com a taça no peito; e a polêmica camisa de 2022, com estampa de onça, que gerou diversas reações na última copa. Os leitores podem votar e expressar sua preferência entre esses modelos icônicos que marcaram a história da seleção. Além da enquete principal, a reportagem aborda outros temas de interesse nacional.

Um dos destaques é a discussão sobre a criação de um grupo de trabalho pelo governo para estudar um projeto de lei referente a um benefício e sua aprovação na ALERJ, além da possibilidade de um mecanismo interno para pagamento de valor equivalente ao triênio. Também são citadas notícias variadas, como a exoneração de uma falsa advogada nomeada na Secretaria da Casa Civil, o julgamento do caso Henry, no qual a acusação se referiu a Jairinho como "anjo do mal" e "príncipe das trevas", e a vitória do boxeador Tico Conceição no Outboxing Fight Night 3, seu sexto triunfo consecutivo.

Outros assuntos tratados incluem uma fala de Pedro Neschling sobre deficiência auditiva e preconceito, oportunidades de colagem digital, funções básicas do WhatsApp, fotografia HDR, social media e como transformar hobbies em renda extra. Também há a informação sobre um relatório do USTR que propõe uma sobretaxa de 12,5% para produtos brasileiros devido a supostas falhas no combate à importação de bens feitos com trabalho forçado.

A variedade de temas demonstra a diversidade do noticiário nacional em um mesmo espaço jornalístico, misturando esporte, política, justiça, economia e cultura





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