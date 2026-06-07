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EXTRA lança pôsteres dos títulos mundiais do Brasil e destaca heróis de 1962; confira novidades da seleção

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EXTRA lança pôsteres dos títulos mundiais do Brasil e destaca heróis de 1962; confira novidades da seleção
Seleção BrasileiraCopa Do Mundo 2026Pôsteresextra
📆6/7/2026 6:19 AM
📰jornalextra
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O jornal EXTRA oferece aos torcedores pôsteres comemorativos dos cinco títulos da Copa do Mundo do Brasil, começando pelo histórico bicampeonato de 1962, marcado pela lesão de Pelé e a vitória sobre a Tchecoslováquia. Além disso,并非 a campanha, a matéria aborda a expectativa com Ancelotti, a evolução de Endrick, questões políticas e momentos emocionantes como a carta a Alisson.

Na torcida pelo hexa do Brasil em 2026, o EXTRA lança uma campanha especial para os leitores e torcedores da seleção: uma série de pôsteres comemorativos dos cinco títulos mundiais conquistados pelo Brasil ao longo da história.

O segundo pôster da coleção celebra o bicampeonato de 1962, um dos capítulos mais dramáticos e heroicos do futebol brasileiro. Naquela edição, o Brasil enfrentou challenges enormes, especialmente com a lesão de Pelé ainda na fase de grupos. Apesar da perda do maior ídolo, a equipe mostrou uma força coletiva impressionante e conquistou o segundo título mundial consecutivo após vencer a Tchecoslováquia por 3 a 1 na final.

A campanha do EXTRA convida os fãs a baixarem e compartilharem esse pôster, que simboliza a resiliência e a garra do futebol brasileiro. Esse momento histórico é lembrado não apenas pela vitória, mas pela superação de adversidades, com jogadores como Amarildo, substituto de Pelé, e Garrincha brilhando intensamente durante o torneio. A iniciativa do jornal reforça o sentimento de orgulho nacional e a esperança pelo hexacampeonato em 2026, conectando o passado glorioso com as expectativas futuras da seleção.

Além da ação promocional, o texto também aborda outros temas relevantes do futebol atual. Fala sobre a expectativa em torno do técnico Carlo Ancelotti, queAssume a seleção brasileira e, embora não tenha grandes avanços táticos no primeiro ano, conseguiu mover a confiança dos brasileiros com sua abordagem e planejamento.

Ancelotti já tem em mente a escalação para a estreia na Copa do Mundo de 2026 e elogiou a dupla formada por Vini Jr. e Raphinha, destacando o potencial ofensivo da equipe. Outro ponto mencionado é a lesão de Wesley, que passará por exames, e a celebração de Bia Zaneratto após vitória do Palmeiras, onde ela revela um conselho dado a Tainá: 'Mais difícil que chegar aqui é ficar'.

Também há notícia sobre Endrick, que marcou e deu a vitória ao Brasil contra o Egito no último amistoso antes da Copa, mostrando sua evolução e importância no ataque. Além disso, o texto traz questões políticas e econômicas, como as conversas entre o governo Lula e a União Europeia sobre restrições à carne brasileira, e o emocionante momento em que o goleiro Alisson recebeu uma carta do irmão e se emocionou, afirmando que 'carregamos o sonho de todos'.

Esses elementos diversificados mostram que o futebol vai além das quatro linhas, envolvendo política, economia e emoção

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