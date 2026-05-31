Expulsões por gestos obscenos marcam Campeonato Brasileiro 2026

Três casos de cartão vermelho por gestos obscenos foram registrados no Brasileirão 2026, envolvendo jogadores de Santos, Corinthians e Remo. O VAR foi decisivo em todas as situações, levantando debates sobre a disciplina no futebol.
No segundo tempo da partida contra o Vitória, realizada neste sábado (30), na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3 a 1. Após marcar o terceiro gol, Gabigol fez um gesto obsceno , segurando nas partes íntimas em direção à torcida.
O árbitro, após análise no VAR, constatou a conduta inadequada e aplicou cartão vermelho. Este foi o terceiro caso de expulsão por gesto obsceno no Campeonato Brasileiro de 2026. O primeiro ocorreu durante a derrota do Corinthians por 3 a 1 para o Fluminense, quando o volante Allan envolveu-se em desentendimento com Lucho Acosta; ele segurou a genitália em direção a Serna. O VAR recomendou revisão, e o árbitro expulsou Allan aos 10 minutos do segundo tempo.
O segundo caso foi protagonizado pelo também corintiano André, que fez gesto obsceno para Andreas Pereira durante o empate sem gols com o Palmeiras. O árbitro não viu no momento, mas após revisão do VAR, aplicou o vermelho. Allan recebeu punição adicional: multa do Corinthians e suspensão de uma partida pelo STJD. Na última semana, Jajá, do Remo, foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR; após marcar um gol, dirigiu gesto obsceno ao lateral Benavídez.
A repetição desses incidents levanta questões sobre a conduta dos atletas e a eficácia dos mecanismos de disciplina no futebol brasileiro, com o VAR desempenhando papel crucial na identificação de infrações que passam despercebidas em tempo real. A了一下手部动作
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