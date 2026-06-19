Exposição no Rio reúne pela primeira vez as 7 taças do Flamengo em 2025

Mostra inédita '2025, o Ano da Hegemonia Rubro-Negra' exibe os sete troféus conquistados pelo Flamengo no ano passado, com cinema imersivo, acervo histórico e encontros com ídolos. Descontos disponíveis para leitores do Extra.

O Via Parque Shopping , na Barra da Tijuca, recebe a exposição inédita '2025, o Ano da Hegemonia Rubro-Negra ', que reúne pela primeira vez as sete taças conquistadas pelo Flamengo em 2025.

O ano foi histórico para o clube carioca, que se tornou a primeira equipe brasileira tetracampeã da Libertadores. A mostra ocupa um espaço temático onde o preto e o vermelho dominam o ambiente, transportando o visitante para dentro da trajetória vitoriosa do time. Além dos troféus, o público poderá conferir um acervo rico que conta a história do clube, com itens que vão de camisas históricas a documentos raros.

Um dos grandes atrativos é o cinema imersivo, que recria os momentos decisivos da temporada a partir da perspectiva dos jogadores em campo. A experiência é complementada por conteúdos interativos e recursos audiovisuais que fazem o torcedor reviver lances emocionantes. Samuel Lisboa, gerente do Flamengo Loja Museu, explica: 'A proposta é fazer o visitante reviver momentos marcantes por meio de recursos audiovisuais, conteúdos interativos, cinema imersivo e um rico acervo histórico.

É uma viagem pela história do Flamengo que une emoção, memória e tecnologia, aproximando o torcedor das conquistas e dos personagens que ajudaram a construir a grandeza do clube.

' A exposição funciona de segunda a domingo, das 12h às 18h. Outro destaque é o 'Encontro da Nação', uma série de rodas de conversa com ídolos do clube. Nomes como Petkovic, Rondinelli, Nélio, Joel Santana, Jean, Mozer, Andrade, Uri Geller, Nunes e Leandro participam de sessões de fotos, autógrafos e resenha com o público.

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, valoriza a iniciativa: 'O Museu Flamengo, ao contar esta história de forma lúdica e imersiva, cumpre seu papel de difundir e eternizar nossas glórias.

' O 'Encontro da Nação' ocorre de terça a domingo, das 18h às 21h. Os ingressos têm preços acessíveis: meia-entrada ou sócio-torcedor pagam R$ 30, e o combo da mostra mais o bate-papo com os ídolos custa a partir de R$ 45. Leitores do jornal Extra podem obter 50% de desconto aos sábados e domingos com cupons publicados no jornal. A mostra não é apenas para flamenguistas.

O vasto acervo e os troféus conquistados chamam a atenção de torcedores de outros times, pois aborda a história do futebol brasileiro. Segundo Samuel Lisboa, 'Muitos dos momentos apresentados ajudam a entender a evolução do esporte, das torcidas, das grandes competições e de personagens que marcaram época.

Além disso, o uso de tecnologia, os conteúdos imersivos e a forma como a narrativa é construída tornam a visita interessante até para quem não é flamenguista. É uma experiência sobre memória esportiva, paixão e cultura do futebol. O torcedor, mesmo não sendo Flamengo, gosta de ver a história de outros ídolos de perto.

' A exposição é uma oportunidade única de ver de perto as glórias do rubro-negro e entender por que 2025 foi o ano da hegemonia





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