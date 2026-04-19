Exposição Gratuita 'Coexistir Coabitar' Debate Encarceramento e Justiça Social com Artistas de Favelas e Periferias

A mostra 'Coexistir Coabitar' apresenta obras de 27 artistas, muitos egressos do sistema prisional e socioeducativo, em uma exibição gratuita no Largo das Artes, que aborda o encarceramento, a justiça social e o direito à cultura no Rio de Janeiro. Nascida de uma residência artística na Fiocruz, a exposição busca dar visibilidade a narrativas marginalizadas e promover o debate sobre a potência criativa em contextos de exclusão.

A exposição gratuita Coexistir Coabitar , em cartaz no Largo das Artes até 25 de abril, apresenta um panorama contundente da produção artística de 27 artistas oriundos de favelas e periferias do Rio de Janeiro. Diversos desses artistas são egressos do sistema prisional e socioeducativo, além de familiares que compartilham suas vivências e reflexões.

A mostra, que surge de uma residência artística no Museu da Vida da Fiocruz, é um convite à reflexão sobre temas cruciais como o encarceramento em massa, a busca por justiça social e a inalienável necessidade do direito à cultura. O Rio de Janeiro enfrenta um grave problema de superlotação carcerária, com as unidades operando a 161% de sua capacidade, abrigando 17.455 pessoas a mais do que o limite. É nesse cenário desafiador que a exposição Coexistir Coabitar desdobra suas narrativas no coração da cidade. Através de obras em pintura, performance e vídeo, os artistas compartilham experiências pessoais que se entrelaçam para construir narrativas ricas sobre território, identidade, memória, fé, sobrevivência e os anseios por um futuro melhor. O curador Jean Carlos Azuos, de 32 anos, ressalta que a exposição é um espelho das condições concretas de vida daqueles que a criam. Ele enfatiza que a convivência é o eixo central, apresentada como uma prática não apenas possível, mas potente. Segundo Azuos, a mostra é alimentada pelas experiências de jovens de favelas e periferias, cujas trajetórias são retratadas em sua plenitude, reconhecendo sua capacidade intrínseca de criar, pensar e conceber novas formas de existência. Ao ocupar o Largo das Artes, a exposição rompe com a tradição de manter essas narrativas à margem dos circuitos de arte convencionais. Azuos vê essa ocupação como uma disputa de imaginário, evidenciando a produção artística relevante que floresce fora dos espaços hegemônicos. Trazer essas obras para o centro urbano provoca um deslocamento de olhar, afirmando que a arte pode emergir de contextos marcados pela exclusão, mas que, paradoxalmente, desenvolvem estratégias vibrantes de existência, criação e a reafirmação do direito de sonhar. A exposição Coexistir Coabitar pode ser visitada de terça a sábado, das 10h às 17h, com entrada franca. A programação completa inclui visitas mediadas, oficinas e rodas de conversa abertas ao público, promovendo um intercâmbio direto com as obras e seus criadores. As obras expostas são fruto de uma residência artística realizada entre julho e dezembro de 2025 no Museu da Vida, da Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz. O programa, com 125 horas de formação, foi estruturado em cinco ciclos que integraram seminários com especialistas, visitas a locais de memória e resistência cultural, e oficinas práticas de técnicas artísticas em diversas materialidades. Anna Luisa Oliveira, museóloga, gestora cultural e coordenadora geral do projeto, destaca os três pilares que guiaram a formação: arte, justiça e saúde ampliada. O objetivo primordial, segundo ela, foi fomentar a criação de sentidos e formas de expressão artística contemporânea com foco na emancipação humana. Ela defende que os egressos do sistema prisional, socioeducativo e seus familiares nunca foram desintegrados da sociedade, mas sim submetidos a processos de separabilidade. Durante a residência, os participantes receberam bolsas-auxílio mensais e alimentação, um suporte considerado fundamental por Anna Luisa para garantir a participação de indivíduos em situação de vulnerabilidade. O principal obstáculo, apontado por ela, foi de natureza financeira. Após a exposição, a equipe pretende dar continuidade ao acompanhamento dos artistas da primeira turma e já planeja a abertura de um edital para a segunda turma. A intenção é que a mostra circule por outros espaços culturais enquanto o novo grupo está em formação, ampliando seu alcance e impacto. A exposição gratuita Coexistir Coabitar, que reúne 27 artistas de favelas e periferias, emerge como um espaço vital para o debate sobre as complexas realidades do encarceramento, a urgente busca por justiça social e a defesa do direito à cultura, um direito fundamental que deve ser acessível a todos, independentemente de suas origens ou circunstâncias de vida. A iniciativa da Fiocruz, ao promover esta residência e posteriormente a exposição, demonstra um compromisso significativo com a inclusão e a valorização de vozes historicamente marginalizadas. As obras apresentadas não são apenas expressões estéticas, mas também depoimentos poderosos que convidam o público a confrontar preconceitos e a repensar as estruturas sociais que perpetuam a exclusão. O apoio institucional e a viabilização financeira são cruciais para que projetos como este floresçam e continuem a oferecer oportunidades de desenvolvimento e expressão para artistas em situação de vulnerabilidade. A promessa de circulação da mostra e a continuidade dos programas de residência indicam um caminho promissor para a consolidação de um circuito artístico mais democrático e representativo





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