Exportadores brasileiros preocupados com ameaça de novas tarifas dos EUA

Empresários e especialistas avaliam riscos de possível taxa de 25% sobre exportações brasileiras, que pode afetar US$ 15 bilhões e setores como calçados e têxtil

Exportadores brasileiros reagem com preocupação à ameaça de cobrança de novas tarifas pelos Estados Unidos. O volume de exportações que pode ser afetado caso a tarifa de 25% seja aplicada chega a US$ 15 bilhões, segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, com impacto direto na competitividade dos produtos brasileiros no mercado americano.

Abraão Neto, presidente da Amcham Brasil, afirma que seria um aumento exclusivo para as exportações brasileiras, ampliando a distância competitiva em relação a outros fornecedores. Os principais setores exportadores já preveem consequências negativas. A Confederação Nacional de Indústrias (CNI) alerta para impactos nas cadeias produtivas e aponta que, em 2025, as exportações brasileiras tiveram uma queda de 4,2% em comparação ao ano anterior devido ao tarifaço já implementado.

O setor de calçados, por meio de Haroldo Ferreira, presidente da Abicalçados, expressa temor de nova paralisação das vendas, comprometendo projeções de crescimento e geração de empregos. A indústria têxtil e de confecção, representada por Fernando Valente Pimentel da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, prepara estratégias de negociação conjunta com o governo, defendendo o aprofundamento das relações com os EUA.

O setor de máquinas e equipamentos, que exportava US$ 4 bilhões anuais antes do tarifaço de 2025, segundo José Velloso da Abimaq, também seria gravemente afetado. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional questionam os argumentos do relatório da Agência Americana de Comércio.

Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, considera que as críticas ao desmatamento são superficiais, pois grande parte das exportações de móveis e madeira vem do Sul do Brasil, região com baixo desmatamento, e que o índice nacional de desmatamento está em queda. Ele sugere que as críticas são pretextos para pressão comercial. Renata Ribeiro, repórter, aborda a crítica ambiental e Barral reforça que os temas comerciais sempre envolvem interesses econômicos.

Sobre as críticas ao sistema de pagamentos PIX, a Febraban em nota esclarece que se trata de uma infraestrutura sem restrições a novos participantes, desde que operem no mercado nacional usando o real. Rodrigo Fagundes Cezar, professor da FGV, avalia que a pressão do consumidor americano pode pesar sobre o governo Trump, pois muitas críticas já são antigas e refletem interesses de grupos específicos que, quando se tornam salientes para o público, podem forçar recuos.

A reportagem destaca ainda que o relatório não considera que a balança comercial é favorável aos EUA nem o ambiente de negócios aberto a investimentos no Brasil





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