A exportação brasileira registrou uma queda significativa em janeiro a maio deste ano, enquanto o Japão planeja reconstruir usinas nucleares nos próximos 25 anos. Além disso, o presidente ucraniano enviou uma carta aberta convidando o presidente russo para negociações que possam pôr fim à guerra na Ucrânia.

A exportação brasileira registrou uma queda significativa em janeiro a maio deste ano, atingindo 9,4%, ante 12,2% nos mesmos meses do ano passado. Isso representa a menor participação para o período em toda a série histórica da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/Mdic), iniciada em 1997.

Além disso, o Japão está planejando reconstruir até 19 usinas nucleares nos próximos 25 anos, motivado pela demanda crescente e pelos custos de importação de energia. O país decidiu voltar para a energia atômica após desligar os reatores em razão do desastre de Fukushima. Em outro cenário, o Rock in Rio é uma das principais patrocinadoras do festival e estará presente com um estande de três andares, além de investir em micro e nano influenciadores.

O festival responde por cerca de 25% do orçamento anual de marketing do KitKat. Além disso, o presidente ucraniano, Zelensky, enviou uma carta aberta convidando o presidente russo, Putin, para negociações que possam pôr fim à guerra na Ucrânia. A carta também alerta que Kiev está preparada para continuar lutando caso as conversas de paz não aconteçam. Em Cuba, as sanções atingiram outras quatro pessoas e cinco entidades, incluindo o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias.

O efeito potencial de sanção sobre Pix na campanha eleitoral tende a ser maior decisão sobre facções, de acordo com um especialista. O presidente da Fed, Schmid, disse que a escolha neste momento está entre manter juros estáveis ou elevá-los.

Além disso, o presidente Rodrigo Paz enfrenta uma onda de protestos pedindo sua renúncia, fim de medidas de austeridade, e ações para suavizar a escalada do custo de vida





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