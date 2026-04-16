Exportações do Brasil para a China Batem Recorde Impulsionadas por Petróleo e Carros Eletrificados

No primeiro trimestre, Brasil registrou a maior venda de produtos para a China, ultrapassando US$ 23,9 bilhões. O petróleo se destacou com um aumento de 94% nas exportações, atingindo US$ 7,19 bilhões, impulsionado por tensões geopolíticas. As importações de carros eletrificados da China também apresentaram um crescimento expressivo, somando US$ 1,23 bilhão.

O Brasil alcançou um marco histórico no primeiro trimestre do ano, com suas exportações para a China atingindo o expressivo valor de US$ 23,9 bilhões. Este desempenho representa um crescimento substancial de 21,7% em comparação com o mesmo período de 2025, consolidando a nação asiática como um parceiro comercial cada vez mais vital para a economia brasileira.

O destaque absoluto dessa movimentação foi o setor de petróleo, cujas vendas para a China praticamente dobraram, alcançando impressionantes US$ 7,19 bilhões. Essa escalada nas exportações de petróleo não é um fenômeno recente, mas sim uma tendência que vinha se consolidando desde janeiro e fevereiro, antes mesmo das recentes tensões geopolíticas no Oriente Médio. O Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) aponta que a instabilidade na região, especialmente no Estreito de Ormuz, rota crucial para o transporte de petróleo, tem levado a China a buscar fornecedores mais confiáveis e estáveis, posição que o Brasil tem conseguido ocupar de forma proeminente. A confiabilidade diplomática e comercial do Brasil, aliada à sua vasta capacidade de produção de petróleo, tem atraído investimentos chineses significativos para o setor, reforçando ainda mais a parceria estratégica. A Margem Equatorial, área promissora para novas descobertas de petróleo, desponta como uma fronteira de grande interesse, apesar das discussões ambientais. O Brasil é visto pelos chineses como uma aposta segura no setor, com uma relação política, geopolítica e geoeconômica extremamente estável. A forte dependência da China em relação ao petróleo brasileiro se reflete nos números: no primeiro trimestre, o país asiático absorveu 57% do volume total de petróleo bruto exportado pelo Brasil, cifra que subiu para 65% somente em março, evidenciando a crescente importância do produto brasileiro para o suprimento chinês. As exportações de petróleo para a China em março registraram o maior volume mensal desde o início da série histórica de dados da balança comercial em 1997, um reflexo direto do aumento da demanda chinesa e da busca por alternativas seguras de fornecimento. Além do petróleo, outros produtos tradicionais como soja e minério de ferro continuam a compor a pauta de exportações brasileiras para a China. Apesar de ter havido uma ligeira queda no volume embarcado desses produtos, o valor total obtido apresentou um avanço, impulsionado pela elevação dos preços internacionais. Contudo, o crescimento mais surpreendente e que merece destaque específico no âmbito das importações brasileiras é o de carros eletrificados originários da China. No primeiro trimestre, o Brasil importou US$ 1,23 bilhão em veículos híbridos e totalmente elétricos, um salto vertiginoso de 7,5 vezes em comparação com o mesmo período de 2025. Esse fenômeno é atribuído à crescente popularidade dos veículos eletrificados no mercado nacional e à posição de liderança que a China ocupa na produção global desses automóveis. O consumidor brasileiro tem demonstrado uma adesão notável a esses veículos, e a associação entre carro elétrico e marca chinesa tornou-se quase sinônimo no país. O diretor de Conteúdo e Pesquisa do CEBC, Túlio Cariello, ressalta que este aumento expressivo nas importações de carros eletrificados também está relacionado a um movimento de antecipação por parte dos consumidores e importadores. A política federal de Incentivo à Mobilidade Elétrica (Mover), que prevê a manutenção de tarifas mais baixas para a compra de carros e peças eletrificados, mas com um cronograma de retorno gradual aos níveis anteriores, tem estimulado a aquisição desses veículos antes de um possível aumento nas taxas. O objetivo desse gradualismo é justamente fomentar a produção local de veículos elétricos no Brasil, mas, no curto prazo, tem impulsionado as importações. No que tange às importações brasileiras em geral, o país comprou US$ 17,9 bilhões da China no primeiro trimestre. Embora tenha havido uma queda de 6% em relação ao ano anterior, esse valor ainda representa o segundo maior para um primeiro trimestre na história do comércio bilateral, superado apenas por 2025, quando a entrada de um navio-plataforma fabricado na China inflou artificialmente os números. Excluindo esse equipamento de grande valor, as importações teriam registrado um crescimento de 9,3%. A dominância dos carros eletrificados nesse cenário de importações é inegável, mas é importante notar que o Brasil busca, através de políticas como o Mover, desenvolver sua própria capacidade de produção nesse setor. A estratégia visa não apenas atender à crescente demanda interna, mas também posicionar o país de forma mais competitiva na cadeia global de produção de veículos elétricos. A relação comercial entre Brasil e China segue em expansão, com setores como petróleo e veículos eletrificados se destacando como motores dessa parceria. A confiança mútua e a busca por estabilidade em um cenário internacional complexo continuam a fortalecer os laços econômicos entre as duas nações, abrindo novas oportunidades e consolidando a importância estratégica dessa relação para o futuro econômico de ambos os países





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