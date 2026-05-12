Explosão no Jaguaré deixa um morto e três feridos após equipes da Sabesp atingirem a rede de gás encanado durante obras

Uma grande explosão deixou um morto e três feridos após equipes da Sabesp atingirem a rede de gás encanado durante obras no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira. Ao menos 46 casas sofreram danos, sendo que algumas delas ficaram completamente destruídas.

Uma grande explosão deixou um morto e três feridos após equipes da Sabesp atingirem a rede de gás encanado durante obras no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira.

Ao menos 46 casas sofreram danos, sendo que algumas delas ficaram completamente destruídas. Um homem de 45 anos, identificado como Alessandro, morreu após ser soterrado pelos escombros. Ele vivia no local com a mulher e um enteado. As equipes da Defesa Civil e da Polícia Técnico-Científica já estão no local para iniciar a vistoria e analisar se as famílias poderão retornar para buscar alguns pertences.

Não há risco de nova explosão, porque a concessionária de gás está no local e interrompeu o fornecimento. A vistoria será feita para descartar a possibilidade de novos abalos na área





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